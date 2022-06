Paolo Brosio a Estate in diretta: “Sono testimone oculare di un miracolo”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 24, 2022 , in Personaggi Tv

L’ospite di Estate in diretta: “Ho visto accadere un miracolo a Medjugorje”

Lunga pagina dedicata a Medjugorje nella puntata di oggi del programma condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, in onda nella seconda parte del pomeriggio di Rai1. Nel giorno del 41esimo anniversario della prima apparizione, i conduttori hanno ospitato, tra gli altri, Paolo Brosio. Intervenuto in collegamento da casa sua, il giornalista ha raccontato una storia che ha fatto venire i brividi ai telespettatori, rivelando di essere stato testimone oculare, alcuni anni fa, di un miracolo avvenuto proprio presso il santuario mariano in Bosnia, che ogni anno attira pellegrini da ogni parte del mondo. “Una ragazza che vive nei Quartieri Spagnoli di Napoli, era cieca e ha recuperato la vista all’improvviso, nell’orario dell’apparizione, senza che ci fosse neanche la veggente sul posto” sono state le sue parole.

Paolo Brosio e i miracoli di Medjugorje: “C’è chi crede e chi non crede, ma…”

“C’è chi crede e chi non crede nei miracoli, ma le guarigioni inspiegabili sono state davvero tante” ha spiegato il giornalista a Estate in diretta (dove ieri c’è stato un momento di grande commozione), continuando:

Era il 26 giugno del 2009 quando sono stato testimone oculare, ripeto testimone oculare, di un miracolo.

Ha quindi raccontato la storia di Raffaella, come anticipato nel primo paragrafo una ragazza napoletana all’epoca non vedente, sulla quale ha detto:

L’ho intervistata varie volte, ho visto anche tutti i suoi documenti medici nei quali si attestava che era completamente cieca ed ha recuperato la vista nell’ora dell’apparizione della Madonna di Medjugorje.

“Quello che è successo è una cosa davvero incredibile” ha commentato subito dopo.

“Chi va a Medjugorje torna diverso”, le parole di Paolo Brosio ai microfoni di Estate in diretta

Paolo ha concluso il suo intervento nella trasmissione di Roberta Capua e Gianluca Semprini, alla quale ha preso parte anche un sacerdote, asserendo che la cosa che colpisce di più di Medjugorje è che dopo il pellegrinaggio si torna diversi: tutti, infatti, si sentono in qualche modo cambiati e rivalutano il rapporto con la fede.