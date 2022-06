Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani: le previsioni del 4-5 giugno

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 4, 2022 , in Oroscopo

Cosa dice il suo oroscopo per i primi quattro segni dello zodiaco?

Vediamo qui le previsioni del giorno e domani per quanto riguarda il primo gruppo di segni dello zodiaco:

ARIETE: non mancherà il fascino, e potrebbero essere l’oggetto di sguardi d’amore. Domani potrebbero vivere la situazione sentimentale in maniera troppo impulsiva. Tutto sommato sarà piacevole.

TORO: dovranno farsi valere davvero. Nel weekend Luna nel segno. Domani transito di Venere nel segno che porta emozioni sincere. Favoriti gli incontri grazie a Mercurio.

GEMELLI: potranno contare su referenti validi. C’è chi farà loro da garanzia. Domani inizia il transito di Venere. Possono liberarsi dal loro passato tormentato.

CANCRO: molti alti e bassi sul lavoro. Potranno frequentare le persone giuste. Domani qualcuno si domanderà dov’è l’amore. Attenzione a qualche controversia non ancora superata del tutto.

Oroscopo di sabato 4 e domenica 5 giugno: le previsioni del fine settimana

Si è nel pieno del weekend e vediamo, quindi, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox tratto in parte dal settimanale DiPiù Tv, senza dimenticare le previsioni dell’estate:

LEONE: il lavoro peserà sulle coppie, ma i progetti vanno portati avanti comunque. Domani saranno molto drastici nei giudizi e nelle scelte che saranno chiamati a compiere.

VERGINE: si parla di novità in ambito professionale. Possono buttarsi nell’amore. Domani Venere sarà dalla loro parte. Importante per recuperare un sentimento.

BILANCIA: rapporto instabile. C’è una trattativa in corso. Domani Giove e Marte in opposizione, quindi saranno molto sfiduciati in tutto.

SCORPIONE: tensioni da gestire con molta prudenza. Attenzione al denaro. Domani opposizione di Venere, si sentono piuttosto insoddisfatti e stanchi di sentire le stesse cose.

Le previsioni di Paolo Fox degli ultimi segni zodiacali: cosa dicono le stelle

E quali saranno i segni più fortunati in amore e sul lavoro? Scopriamolo con Paolo Fox e le sue previsioni dettagliate:

SAGITTARIO: migliora la situazione professionale. Tante attività da svolgere. Domani le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno intriganti. Arriverà qualcosa di bello.

CAPRICORNO: nuove alleanze sorgono dalle ceneri delle vecchie. Bel cielo per l’amore. Domani c’è chi non se la sentirà di rimettersi in gioco dopo una grande delusione sentimentale.

ACQUARIO: le coppie più forti non subiranno degli scossoni. Cambiamenti sul lavoro. Domani saranno indecisi tra due storie. Con Venere dissonante non bisogna scherzare troppo.

PESCI: potranno vincere una sfida. Grande passione. Domani Venere sarà dalla loro parte. Potrebbero fare un incontro molto importante.