Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: le previsioni dell’estate su Rai2

I fatti vostri, l’oroscopo dell’estate di Paolo Fox

Ultimo appuntamento stagionale con I fatti vostri su Rai2. Salvo Sottile e Anna Falchi hanno portato in porto la barca per quanto riguarda quest’annata e dato l’appuntamento a dopo l’estate. Non è mancato ovviamente lo spazio dedicato all’astrologo Paolo Fox, che ha rivelato segni e previsioni dell’oroscopo per quanto riguarda i mesi estivi. Niente classifica svelata dall’esperto di astri nel format mattutino, che ha preferito limitarsi ai giudizi senza svelare posizioni ma dando una valutazione in pagella:

ARIETE: questa è un’estate speciale, dieci in pagella per voi. A ferragosto ci sarà una grande luna. Relazioni importanti da fine giugno a luglio.

TORO: otto in pagella. Dovete mantenere le vostre proprietà e acquisire spazio

GEMELLI: si sale a un nove in pagella. Dal 24 giugno al 18 luglio Venere entra nel segno, fatevi accompagnare da persone solide per le vostre scelte.

CANCRO: per voi un sette pieno. Avrete Giove e Marte dissonanti, magari un po’ di nervosismo e qualche fastidio potrebbero frenarvi.

Oroscopo dell’estate, le altre previsioni nel programma di Rai2

Proseguendo poi Paolo Fox ha dato ulteriori indicazioni riguardo all’oroscopo per l’estate. Andiamo a scoprire quali saranno le previsioni per quanto riguarda gli altri segni:

LEONE: dieci in pagella, siete in una botte di ferro. Grande oroscopo per le missioni, sono nel vostro dna, quello che fate adesso vi porterà fortuna.

VERGINE: otto, il grande cielo arriverà a settembre. Avete troppe da fare per adesso, ritrovate tranquillità con l’estate e a settembre raccoglierete.

BILANCIA: sette per voi, non aumentate i dissensi e cercate di risolvere i problemi in famiglia. Siate meno ansiosi, periodo migliore da fine giugno a luglio.

SCORPIONE: quello vostro è un cielo particolare. Dovrete liberarvi di alcune situazioni, periodo buono a inizio agosto. Sette e mezzo in pagella.

Paolo Fox, ecco l’ultimo gruppo di segni: come andranno le cose?

Dopo aver rivelato le previsioni per il fine settimana l’astrologo ha concluso la sua rubrica per questa edizione de I fatti vostri con l’ultima tornata di segni:

SAGITTARIO: dieci in pagella. La giornata di Ferragosto può significare qualcosa di importante, fatevi valere in amore sia nel bene che nel male, sarete molto richiesti. Dovrete mettere da parte dei soldi.

CAPRICORNO: sette e mezzo. Dovrete mettere in ordine delle cose, siete dei perfezionisti, non volete troppi seccatori intorno.

ACQUARIO: un bellissimo nove per voi. Mettete in pratica la vostra follia, rivoluzionate la vostra vita e quella degli altri. Agosto sarà un mese particolare per i sentimenti.

PESCI: otto in pagella. In arrivo un cielo che offrirà buone condizioni per il lavoro. La situazione migliore da metà luglio a metà agosto. I separati in amore potrebbero fare una bella scelta.