Raffaella Carrà, cosa si vocifera un anno dopo la morte: potrebbe avere…

Ancora un’importante iniziativa in memoria della conduttrice morta un anno fa

A distanza di quasi un anno dalla sua scomparsa, Raffaella Carrà continua a far sognare tutti i fans che per decenni l’hanno amata. E se nei giorni scorsi si è parlato di una piazza che in Spagna, esattamente nella capitale, quindi a Madrid, le verrà intitolata il 6 luglio, ossia all’indomani del primo anniversario della morte, oggi scopriamo da Davide Maggio che qualcosa di analogo potrebbe presto succedere anche in un’altra città, ovvero la nostra capitale: Roma. Nello specifico, pare che nella città eterna a Raffaella Carrà non verrà intitolata una piazza, bensì una via. Riportiamo maggiori dettagli su quanto è trapelato oggi, nel secondo paragrafo.

Raffaella Carrà avrà una strada in sua memoria a Roma? “Ci stiamo pensando” ha detto il sindaco

Davide Maggio ha raccontato che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato interpellato da Vladimir Luxuria che gli ha chiesto nel corso del Pride se anche la capitale italiana possa in quache modo omaggiare la conduttrice morta il 5 luglio dell’anno scorso: “Ci stiamo pensando” è stata la risposta di Gualtieri alla domanda di Luxuria. Non è da escludere, quindi, che dopo ‘Plaza Raffaella Carrà’ di Madrid, possa esserci ‘Via Raffaella Carrà’ a Roma.

Si parla di una personalità dell’arte e della cultura italiana tale che, se e quando arriverà l’istanza, sicuramente sarà valutata dalla commissione

ha dichiarato invece l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, che si trova a capo della commissione Toponomastica.

A Roma forse una via intitolata a Raffaella Carrà, Vladimir Luxuria: “Sarebbe bello se…”

Infine, sempre dal sito citato nei paragrafi precedenti scopriamo che Luxuria, stando a quanto riportato da Repubblica, ha ammesso che sarebbe felice se la risposta alla proposta di intitolare una via alla conduttrice di Carramba arrivasse entro il 18 giugno, giorno in cui Raffaella avrebbe compiuto 79 anni. Intanto, ricordiamo che, piazze e vie a parte, la Carrà avrà presto in sua memoria anche uno show: la messa in onda è prevista su Rai1 per una sera d’autunno e alla conduzione ci sarà Milly Carlucci.