Reazione a catena: che mazzata per i campioni, costretti a tornare a casa…

Niente da fare stasera per i campioni (i Dammi il La), tornati a casa a mani vuote

E’ partita con una vittoria l’altro ieri la partecipazione a Reazione a catena di Gioacchino, Nadya e Francesca, i Dammi il La, nuovi campioni in carica, che nell’appuntamento di venerdì hanno battuto alla grande all’intesa vincente i Pecorella, scippando loro, appunto, il titolo di campioni. Stasera, però, in occasione della loro seconda partecipazione (perchè ieri il programma non è andato in onda), le cose sono andate decisamente meno bene, poiché la cifra in palio era molto più alta ma la risposta data al gioco dell’ultima catena si è rivelata errata, motivo per il quale i tre concorrenti sono andati via a mani vuote, ma potranno ritentare la fortuna domani.

I Dammi il La non hanno bissato il successo della puntata d’esordio: niente vittoria stasera

Partendo da ‘TAGLIATO’, primo elemento, con ‘CO______O’ come base della parola, i campioni del programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni hanno scelto di dimezzare i quasi 26.000€ che avevano accumulato, acquistando il terzo elemento, ossia ‘SUCCO’. Alla fine la risposta data è stata ‘COCCO’, ma sono sembrati poco convinti tutti e tre. Marco Liorni stesso ha fatto capire, seppur indirettamente, che la risposta era sbagliata: e pochi secondi dopo ha infatti annunciato loro che la parola che li avrebbe fatti vincere era purtroppo un’altra, ossia ‘CONDENSATO’. Mancata vittoria, quindi, stasera per i tre concorrenti, i quali venerdì hanno portato a casa una somma non altissima ma comunque importante, vinta dopo una giocata all’insegna dell’alta tensione.

Marco Liorni tornato in onda oggi dopo la pausa di ieri: Rai1 ha cambiato provvisoriamente la programmazione

Come abbiamo accennato poco fa, ieri Reazione a catena non è andato in onda poiché Rai1 ha cambiato il palinsesto trasmettendo, dalle 18.30 alle 20.00 circa, una Santa Messa speciale celebrata da Papa Francesco.