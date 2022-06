Reazione a catena, altissima tensione: i Dammi il La spodestano i Pecorella

I Dammi il La sono i nuovi campioni del programma del preserale estivo condotto da Marco Liorni

E’ finita l’esperienza dei Pecorella a Reazione a catena: nella puntata di oggi, venerdì 24 giugno, Nunzia, Francesca e Ciro sono stati infatti battuti dai nuovi concorrenti, i Dammi il La (tre giovani musicisti, come il nome della squadra fa capire). Al gioco dell’intesa vincente hanno totalizzato solo 8 punti i campioni uscenti, sbagliando diverse volte (compreso quando hanno scelto di giocare il raddoppio), mentre gli avversari sono riusciti a raggiungere la doppia cifra, esattamente quota 12, scippando quindi loro il titolo di campioni e accedendo al gioco dell’ultima catena. E’ stata eliminata, perciò, la famiglia Pecorella, che ha tenuto banco per diverse sere.

Brutto errore di mamma Nunzia al gioco dell’intesa vincente: finita l’esperienza dei Pecorella

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’intesa vincente è andata male questa sera per gli ormai ex campioni di Reazione a catena: quando hanno scelto di giocare un raddoppio, per esempio, Nunzia e Francesca non sono riuscite a formulare la domanda corretta per indurre Ciro a dare come risposta “fine settimana”; quando la definizione da dare era “schiuma”, Nunzia si è invece lasciata sfuggire “schiumosa”, praticamente rivelando quasi la risposta, motivo per il quale hanno perso un altro punto. E’ andata meglio ieri sera, quando sono riusciti a battere gli sfidanti, anche se al gioco finale non hanno vinto (la cifra con la quale sono arrivati, già molto bassa, si è però ridotta ulteriormente con l’acquisto del terzo elemento).

Marco Liorni si complimenta con i nuovi campioni di Reazione a catena, che hanno vinto

E’ iniziata con una vittoria la partecipazione dei Dammi il La (Nadya, Gioacchino e Francesca) a Reazione a catena: da ‘OMBRA’ e ‘DODICI’, con ‘ME_____A’ come base della parola, hanno dato ‘MERIDIANA’ come risposta, e Marco Liorni è stato ben felice di annunciare essere proprio quella vincente. Non si sono aggiudicati una cifra altissima: hanno portato a casa 1.180€, che è comunque una bella somma. E chissà che nelle prossime sere non si aggiungano nuove vittorie.