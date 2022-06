Reazione a catena, finale amaro: un’altra grossa delusione per i Dammi il La

I campioni di Reazione a catena non ce l’hanno fatta neanche oggi: sfumata una vincita di quasi 3.500€

Non stanno andando benissimo le cose nel gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni per i campioni in carica, ossia Nadya, Gioacchino e Francesca: nell’appuntamento di oggi, al gioco dell’ultima parola sono arrivati con una cifra bassa, senza neanche riuscire a portarla a casa, non avendo azzeccato la risposta corretta. Quasi 7.000€ era la cifra accumulata allo step finale del gioco, dimezzata a 3.407€ dopo l’acquisto del terzo elemento, che però si è rivelato inutile avendo loro, come appena detto, sbagliato risposta.

I Dammi il La non hanno vinto neppure stasera: la risposta corretta era ‘BUTTAFUORI’ e non ‘BUCHI’

Partendo da ‘FUSTO’ e ‘PORTA’, rispettivamente primo e terzo elemento, i campioni di Reazione a catena hanno dato ‘BUCHI’ come risposta, ma Marco Liorni ha dovuto annunciare loro che la parola che li avrebbe fatti vincere era purtroppo un’altra, ossia ‘BUTTAFUORI’, parola peraltro intuita da una dei tre concorrenti un attimo prima che il conduttore la rivelasse, ma era comunque ormai troppo tardi. Niente da fare, quindi, per i campioni, che anche ieri hanno chiuso la puntata con una disfatta: il successo dell’appuntamento d’esordio, che li ha visti trionfanti, quindi, almeno per ora non si è ripetuto.

All’intesa vincente i Dammi il La hanno stravinto contro gli Scacco Matto

I campioni di Reazione a catena possono però consolarsi con l’ottimo risultato ottenuto al gioco dell’intesa vincente, grazie al quale hanno difeso il loro titolo: 15 punti contro i 9 degli avversari, ossia gli Scacco Matto che, avendo commesso numerosi errori in fase di formulazione delle domande, non sono riusciti a raggiungere neppure la doppia cifra. Concorrenti a parte, nel corso della puntata Marco Liorni ha ricordato ancora una volta ai telespettatori che in tutte le edicole è in vendita la rivista della trasmissione, con tanti giochi che è possibile fare a casa: a tal proposito ha fatto vedere uno spettatore presente in studio che, proprio seguendo la trasmissione, si stava divertendo con i giochi sulla rivista!