Tonfo a Reazione a catena: finita malissimo anche stasera per i Pecorella

Reazione a catena: un’altra mancata vittoria per i campioni in carica, la famiglia Pecorella

Non ce l’hanno fatta neppure nella puntata di oggi, giovedì 23 giugno 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni i campioni in carica, ossia mamma Nunzia con i figli Francesca e Ciro: all’ultima catena sono arrivati infatti con poco più di 3.000€, cifra che hanno dovuto dimezzare per via dell’acquisto del terzo elemento, dunque alla fine il montepremi per il quale hanno giocato si è ridotto a 1.782€. E neppure tale somma sono riusciti a portare a casa, avendo sbagliato la risposta: la parola vincente non era, infatti, ‘RITORNO’, e Nunzia effettivamente non era affatto convinta di tale parola, come ha lasciato intendere facendo segno di ‘no’ con la testa appena l’ha pronunciata allo scadere del tempo a loro disposizione.

Marco Liorni si complimenta lo stesso con i concorrenti di Reazione a catena: “Bravi comunque”

Partendo da ‘AVANZATO’ e ‘MOTO’, con RI________O’, i Pecorella non sono riusciti, dunque, ad azzeccare la parola corretta che era ‘RIVOLUZIONARIO’. E’ andata anche peggio qualche sera fa, quando il montepremi a loro disposizione si è ridotto a meno di 1.000€ dopo l’acquisto del terzo elemento. La squadra, comunque, sta dimostrando moltra bravura, non a caso difende il titolo di campione da diverse puntate ormai. Oggi, lo ricordiamo, al gioco dell’intesa vincente Nunzia, Ciro e Francesca hanno sconfitto i nuovi sfidanti, ossia le Punghe, tre ragazzi provenienti da Reggio Emilia i quali non sono riusciti a superare, appunto al penultimo gioco, gli 8 punti totalizzati dai campioni.

Tornato in onda oggi il gioco del preserale estivo di Rai1 dopo lo stop di ieri

E’ tornato regolarmente in onda oggi Marco Liorni con Reazione a catena, dopo la pausa di ieri che ha visto un cambio improvviso di palinsesto e la cancellazione della puntata per lasciare spazio all’evento con il Papa che Amadeus e Giovanna Civitillo hanno condotto in diretta dall’Aula Paolo VI a Roma.