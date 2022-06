Reazione a catena, male i campioni (Pecorella): sprofondato il montepremi

Niente vittoria per i campioni oggi nel programma condotto da Marco Liorni

Sono partiti con una vittoria ieri sera i Pecorella, nuovi campioni di Reazione a catena, ma oggi non ce l’hanno fatta: allo step finale del gioco conclusivo sono arrivati infatti con soli 922€, pur essendo partiti da una cifra altissima. Tuttavia neanche tale somma sono riusciti a portare a casa, avendo sbagliato la risposta: da ‘CREDITO’ e ‘ATTACCO’, con ‘IN_____A’ come base della parola, hanno dato ‘INTESA’ come risposta, ma la caposquadra ha precisato “Abbiamo molta poca fiducia in questa risposta”. E il padrone di casa Marco Liorni ha dovuto purtroppo annunciare loro che la risposta corretta era effettivamente un’altra, cioè ‘INFLUENZA’. Niente da fare, quindi, per i tre concorrenti, che potranno ritentare la fortuna nell’appuntamento di domani.

All’intesa vincente i campioni in carica hanno battuto i Sali a Bordo

Per confermarsi campioni di Reazione a catena, i concorrenti che ieri sera hanno spodestato le Piante Grasse, oggi al gioco dell’intesa vincente hanno sconfitto gli sfidanti, ossia i Sali a Bordo, con una manche da fiato sospeso, è il caso di dirlo: entrambe le squadre hanno infatti totalizzato 10 punti, motivo per il quale si è proceduto allo spareggio. Lo spareggio, come il fedele pubblico della trasmissione sa, prevede che ciascuna delle squadre dia una definizione in un tempo massimo di 15 secondi: a superare la prova è la squadra che impiega meno secondi. I Pecorella hanno impiegato 3 secondi per dare la risposta alla domanda dello spareggio, mentre i Sali a Bordo la risposta non l’hanno data affatto, venendo di conseguenza sconfitti.

Arrivati con 118.000€ i Pecorella al gioco dell’ultima catena dopo aver battuto gli sfidanti

Avendo, dunque, vinto all’intesa vincente, mamma Nunzia con i figli Ciro e Francesca, appunto la famiglia Pecorella, hanno ottenuto l’accesso al gioco finale, arrivando con una cifra altissima, 118.000€, che si è però ridotta notevolmente a causa dei vari dimezzamenti. Ieri sera, lo ricordiamo, al loro esordio a Reazione a catena, i tre concorrenti hanno vinto dopo attimi di grande tensione.