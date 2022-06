Reazione a catena: attimi di alta tensione per i nuovi campioni, i Pecorella

Fiato sospeso all’intesa vincente per i nuovi campioni in carica, la famiglia Pecorella

Nunzia, Ciro e Francesca, si chiamano così i nuovi campioni del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni, che nella puntata di oggi, lunedì 20 giugno 2022, al gioco dell’intesa vincente hanno vissuto attimi di panico. Sono infatti riusciti per un soffio a strappare il titolo alle Piante Grasse: gli ormai ex campioni, essendo partiti male, non sono riusciti a superare i 9 punti. E proprio negli ultimi istanti, quando mancavano pochi secondi allo scadere del tempo a loro disposizione, i tre nuovi concorrenti (che sono mamma e figli), anche grazie ad un raddoppio che hanno deciso di giocare, sono riusciti ad andare in vantaggio, con una risposta che Ciro ha dato praticamente in extremis, nell’istante in cui si è sentito il gong. Per 10 a 9, quindi, hanno ottenuto il titolo di campioni, accedendo al gioco finale.

I Pecorella nuovi campioni di Reazione a catena, stasera prima vittoria: per loro oltre 15.000€

E’ iniziata decisamente bene la partecipazione di Ciro, Francesca e Nunzia nel programma del preserale estivo di Rai1: stasera hanno vinto, infatti, 15.125€ in gettoni d’oro. Partendo da ‘MOSTRA’ e ‘BUCCIA’, con ‘ES______A’ come base della parola, hanno dato ‘ESTERNA’ come risposta, non nascondendo di temere che la parola corretta potesse essere anche un’altra, cioè ‘ESPOSTA’. “Esposta si sposa bene con mostra, perchè una mostra è un’esposizione” ha spiegato al conduttore la caposquadra, cioè mamma Nunzia. Dopo alcuni secondi di suspance, però, il padrone di casa Marco Liorni è stato ben felice di annunciare loro la vittoria: la risposta giusta era infatti proprio ‘ESTERNA’.

Le Piante Grasse sconfitte: finita la loro partecipazione a Reazione a catena dopo poche puntate

Si è conclusa, dunque, l’esperienza delle Piante Grasse nel programma di Marco Liorni: ieri sera, lo ricordiamo, pur avendo vinto, hanno portato a casa poco più di 800€, avendo commesso molti errori nel gioco dell’ultima catena. Hanno giocato per un totale di quattro puntate gli ormai ex campioni, che venerdì scorso hanno spodestato i campioni precedenti, rimasti in carica per una settimana, ossia i Tre Gemelli.