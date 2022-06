Reazione a catena: addio ai campioni Tre Gemelli, lacrime per un’avversaria

I Tre Gemelli non sono riusciti a difendere il titolo di campioni di Reazione a catena

Si è conclusa nella puntata andata in onda oggi, venerdì 17 giugno 2022, l’esperienza di Daniele, Andrea e Lorenzo nel gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni nel preserale di Rai1: all’intesa vincente, i Tre Gemelli sono andati infatti piuttosto male, non riuscendo a battere il punteggio ottenuto dalla squadra sfidante, nonostante fosse un numero relativamente basso, ossia 7. A causa di diversi errori, dunque, i tre concorrenti provenienti dalla Brianza hanno dovuto cedere il passo agli avversari ma, prima di lasciare lo studio, il conduttore ha chiesto al pubblico di fare un applauso per loro, che sono rimasti campioni in carica per una settimana (da venerdì scorso). Anche durante l’intesa vincente, vedendoli in difficoltà rispetto al solito, Liorni ha fatto fare un applauso di incoraggiamento per loro.

Piante Grasse nuovi campioni di Reazione e catena: Chiara scoppia in lacrime per l’emozione

Si chiamano le Piante Grasse i nuovi campioni di Reazione a catena: la squadra è composta da Chiara, Isabella e Cesare, provenienti da Milano. Proprio per la loro zona di residenza, Marco Liorni all’inizio della puntata ha ironizzato dicendo: “La sfida di stasera è come un derby, Monza contro Milano”. Non si aspettavano di spodestare i Tre Gemelli i concorrenti arrivati stasera nel quiz, motivo per il quale una di loro, ossia Chiara, non è riuscita a trattenere le lacrime per la sorpresa pochi secondi prima di iniziare il gioco dell’ultima catena.

Reazione a catena, iniziata bene la partecipazione dei nuovi campioni: vinti 11.500€ stasera

Un inizio di avventura decisamente fortunato quello delle Piante Grasse nella trasmissione di Marco Liorni: partendo da ‘GIUSTO’ e ‘ISOLE’, con ‘SA_____E’ come base della parola, hanno dato ‘SALOMONE’ come risposta, e il conduttore è stato ben felice di annunciare la loro vittoria. Anche nel momento in cui hanno trionfato, Chiara si è commossa per l’emozione. Anche agli ormai ex campioni ieri sera è andata bene, avendo vinto una bella cifra. E domani come andranno i tre nuovi campioni in carica? Ce la faranno a difendere il loro titolo dai prossimi sfidanti?