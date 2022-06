Tre Gemelli, fiato sospeso a Reazione a catena: colpo di scena sul finale

Reazione a catena: nuova vittoria per i campioni, che si aggiudicano oltre 6.000€

Era da un po’ di sere che Andrea, Daniele e Lorenzo, i campioni del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni, non vincevano: e al termine della puntata di oggi, giovedì 16 giugno, finalmente è arrivata la rivincita dopo le sconfitte degli appuntamenti precedenti, con una vittoria che ha fruttato loro 6.375€. Dopo aver acquistato il terzo elemento, sono infatti riusciti ad indovinare la parola corretta. Partendo da ‘DATO’ e ‘FIANCO’, con ‘PR______O’ come base della parola, i concorrenti hanno dato ‘PRESTATO’ come risposta, e il padrone di casa è stato ben felice di comunicare loro che era proprio quella la parola corretta.

Lo studio del programma estivo di Rai1 fa un applauso a Daniele, Andrea e Lorenzo per la vittoria

“Ecco l’applauso dello studio!” ha esclamato Marco Liorni tra i festeggiamenti finali, complimentandosi con i Tre Gemelli per l’ottimo intuito che hanno avuto, e dando a ciascuno di loro il batti cinque. “Bravi!” ha detto inoltre il conduttore, tra la gioia dei tre concorrenti che, lo ricordiamo, hanno debuttato nella trasmissione venerdì scorso, quindi quella di oggi è stata la loro settima partecipazione.

I Tre Gemelli difendono il loro titolo di campioni battendo gli Attenti a Tutto

Per arrivare, ancora una volta, al gioco dell’ultima catena, i campioni di Reazione a catena all’intesa vincente hanno battuto gli avversari, ossia tre colleghi provenienti da Roma, che hanno dato come nome alla loro squadra Attenti a Tutto: “Siamo davvero attenti a tutto nella vita, in modo particolare nel lavoro” ha spiegato una di loro all’inizio della trasmissione. Il nome Tre Gemelli, invece, come abbiamo già spiegato in un precedente articolo pubblicato giorni fa, è legato al fatto che due di loro, ossia Andrea e Daniele, come la somiglianza impressionante fa ben capire, sono fratelli gemelli, mentre Lorenzo, che è un loro cugino… è del segno zodiacale dei gemelli!