Roberta Capua, confessione amara: “Sapevo di rischiare tutto quando…”

La conduttrice ha corso il rischio di chiudere con la televisione: la sua confessione

Chi si ferma, in televisione, la maggior parte delle volte è perduto per sempre. O comunque fa decisamente fatica a ritornare in pista dopo anni e anni di assenza. Ma il pubblico di certo non si dimentica un volto e l’affetto rimane con il passare del tempo. Ad esempio l’affetto che il pubblico ha avuto e che continua ad avere per Roberta Capua è enorme e glielo hanno dimostrato in ogni programma in cui è andata, come ospite o come conduttrice. E dire che lei sapeva di “correre il rischio di chiudere con la tv per sempre” quando è nato suo figlio Leonardo e ha deciso di fare solo la mamma occupandosi della sua crescita e della sua educazione (dichiarazioni prese dal settimanale DiPiù Tv).

Estate in diretta, Roberta Capua torna in onda da lunedì 6 gennaio: con lei Gianluca Semprini

Da lunedì 6 giugno su Rai1 a partire dalle 17.20 tornerà in onda il programma estivo del primo canale: Estate in diretta. A condurre ci sarà sempre Roberta Capua insieme a Gianluca Semprini. I due hanno dimostrato fin da subito un ottimo feeling rendendo il programma molto piacevole da seguire nei caldi pomeriggi estivi. In un’intervista al sopracitato settimanale la conduttrice di Rai1 ha parlato del rapporto che la lega al suo collega: “La bella intesa si è trasformata in un’amicizia”. Dopo il loro impegno televisivo si sono tenuti in contatto, accrescendo la loro amicizia, e questo si vedrà sul piccolo schermo. Infatti tutto questo li aiuterà nelle dirette che dovranno fare ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Roberta Capua: “Mi attende una lunga estate”, i suoi successi in tv

E dopo il successo di PrimaFestival con Ciro dei The Jackal e Paola Di Benedetto alla conduttrice di Estate in diretta spetta una lunga estate, calda, in compagnia del simpatico collega Gianluca Semprini su Rai1 dal lunedì al venerdì. Si parte il 6 giugno e si andrà avanti per tutta l’estate per la gioia di tutti i telespettatori. Una delle sue ultime apparizioni tv prima del suo impegno è stato da Francesca Fialdini dove c’è stato un po’ di imbarazzo in merito a un argomento ben preciso.