Romina Power in lacrime a Oggi è un altro giorno: “Vorrei non fosse morta”

Romina Power in lacrime da Serena Bortone: “Vorrei non fosse morta”, il doloroso lutto

È giunta al termine questa edizione di Oggi è un altro giorno che si è chiusa con la puntata di oggi, venerdì 3 giugno. E La conduttrice per l’occasione ha choncluso con un ricco parterre di ospiti tra cui Romina Power, che ha ripercorso la sua vita sia privata che professionale. La cantante e attrice, tuttavia, non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando l’amata sorella Taryn scomparsa a soli 66 anni poco tempo fa. La donna si era ammalata di leucemia nel 2018 e nel giro di pochi anni se n’è andata. La conduttrice ha chiesto alla cantante dove si trovi la sorella adesso secondo lei, considerando che crede nella reincarnazione e la cantante ha ammesso commossa:

“Non so dove sia adesso ma vorrei che fosse ancora qua perché mi manca tantissimo: non c’è nessuno come lei.”

Oggi è un altro giorno, la cantante ricorda la sorella morta: “Lottava per le cause in cui credeva”

Romina Power ospite da Serena Bortone ha ricordato la sorella scomparsa Taryn sottolineando come fosse una persona estremamente buona e generosa con senso dell’umorismo ed amante degli animali e della natura ma anche combattiva per le cause in cui credeva. L’attrice ha rivelato:

“Aveva sposato un nativo americano e lottava per la loro causa, lottava per gli animali.”

La donna, estranea al mondo dello spettacolo, alla sua prematura morte ha lasciato quattro figli e dei nipoti. Di recente, invece, sempre nel programma di Rai1 l’attore Ronn Moss ha confessato di aver avuto un breve flirt con lei.

La cantante fa chiarezza sulla sua vita privata nel talk di Serena Bortone: “Sto bene da sola”

Durante la lunga chiacchierata ad Oggi è un altro giorno, Romina Power, che di recente ha perso la pazienza, si è sbilanciata sulla sua vita privata. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Al Bano la cantante ha scelto il riserbo sulla sua situazione sentimentale ma oggi nel talk di Rai1 ha ammesso di essere single: “Ho già 4 bellissimi figli, perché mi devo caricare un altro uomo? Io sto bene così, sto bene da sola.”