Samuel Peron, il lutto per la mamma e il rumor di NuovoTv: lascia Ballando?

Secondo il settimanale NuovoTv Samuel Peron potrebbe lasciare Ballando con le stelle: sarà vero?

Si parla anche dello storico volto di Ballando con le stelle sulle pagine del numero di NuovoTV uscito in edicola martedì scorso. Nell’articolo a lui dedicato, la rivista afferma che, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dalla Rai, Samuel potrebbe decidere, non sappiamo se quest’anno o più avanti, di dire addio al suo ruolo di maestro nello show condotto da Milly Carlucci, per intraprendere un percorso televisivo in solitaria, magari arrivando alla conduzione di un programma, come ha fatto la collega Samanta Togni. “Vuole fare carriera in tv e mira alla conduzione” avrebbero detto le fonti del settimanale: sarà realmente così?

Samuel Peron e la scomparsa prematura della mamma, avvenuta qualche settimana fa

Sempre la rivista menzionata nel paragrafo precedente afferma che sulle decisioni future del ballerino di Ballando con le stelle potrebbe pesare il lutto che lo ha colpito recentemente: come tutti sanno, sua mamma, la signora Gianna Costenaro, è morta prematuramente a causa di una brutta malattia. Una perdita che lo ha segnato, come succede ad ogni figlio che è costretto a dire addio ad un genitore. “Un evento così doloroso nella vita di molti spesso induce a fare dei bilanci, delle riflessioni e, magari, dei cambiamenti di rotta” dice la rivista.

“Dedicherà i suoi successi alla memoria della madre”, ecco cosa si dice del ballerino

Infine, sulle pagine della rivista leggiamo che indubbiamente Samuel Peron da qui in avanti dedicherà tutti i suoi successi professionali alla memoria della mamma Gianna, la quale, come lui stesso ha raccontato in diverse recenti interviste, è stata la prima a spronarlo a diventare ballerino, convinto che la danza potesse aiutarlo a vincere la timidezza che lo ha sempre accompagnato fin da bambino. Insomma, non sappiamo se realmente Samuel sia pronto a valutare, a breve o a lungo termine, l’addio a Ballando con le stelle, come la rivista sostiene: sicuramente il pubblico si aspetta di vederlo nel cast della prossima edizione, in partenza all’inizio di ottobre, come da tradizione il sabato sera su Rai1. Intanto, però, Samuel lavora come inviato nel nuovo programma del mattino di Rai1, Weekly, in onda nel fine settimana, ma compare anche a Camper, il programma del mezzogiorno in onda dal lunedì al venerdì sempre sul primo canale.