Samuel Peron papà: Tania Bambaci è incinta! Quando nasce il bambino?

Ballando con le stelle, Samuel Peron diventa papà e annuncia: “Il più bel regalo”

Si allarga la famiglia dello show di Milly Carlucci, in queste ore, infatti, uno dei ballerini storici ha annunciato che presto diventerà papà e che la sua compagna è incinta. Stiamo parlando di Samuel Peron che presto diventerà papà e che ha annunciato il lieto evento attraverso i suoi profili social. Postando la foto visibile in alto ha ammesso:

“La vita ha deciso di farci un regalo 🤩😍❤️ il più bel regalo che potessimo desiderare.”

Il ballerino e la compagna di una vita Tania Bambaci presto inizieranno un nuovo capitolo della loro vita con l’arrivo di un figlio. Del resto, entrambi, in diverse interviste hanno sempre dichiarato di voler coronare il loro amore con un figlio.

Samuel Peron presto papà per la prima volta: la compagna Tania Bambaci è incinta

Il ballerino di Ballando e volto televisivo vista la sua partecipazione e diversi programmi come Oggi è un altro giorno e Buongiorno Benessere presto diventerà papà. L’annuncio della gravidanza di Tania Bambaci avviene dopo pochi mesi da un gravissimo lutto che ha colpito la coppia, la morte della madre del ballerino, tristezza e dolore che sarà in parte bilanciato dalla gioia di un figlio. Al momento non sono note altre informazioni, non sappiamo di quanti mesi sia incita la ragazza, quando nascerà il figlio ne il sesso del bebè l’unica cosa certa è che entrambi sono al settimo cielo e che non vedono l’ora di stringere tra le braccia il nuovo arrivato.

Ballando, il ballerino dirà addio allo show di Milly Carlucci? Indiscrezioni sulla sua assenza

Nel frattempo di recente il settimanale NuovoTv ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe l’addio di Samuel Peron a Ballando. Il ballerino 40enne, infatti, dopo moltissime edizioni sembra deciso ad abbandonare il programma e dedicarsi ad altri progetti. Al momento non c’è nulla di certo, né Peron ha commentando, smentendo o confermando, tali indiscrezioni. Tuttavia, dopo l’addio ufficiale di Sara Di Vaira e di Simone Di Pasquale per lo show perdere anche un altro volto amato e storico sarebbe un duro colpo. Lavoro a parte, però, adesso il ballerino e la sua compagna si godono questo lieta attesa.