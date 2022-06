Sanremo 2023, Amadeus non vuole fare previsioni: “Ho quasi paura di…”

Amadeus non scopre le carte su Sanremo: le parole in conferenza stampa

Intervenuto nella conferenza di presentazione di Arena 60 70 80 90 Amadeus ha parlato tantissimo di musica. A settembre infatti faranno nuovamente capolinea sugli schermi Rai le serate in stile discoteca che hanno fatto ballare il pubblico lo scorso autunno sulle note di tanti brani italiani di successo. Quest’anno oltre alle riproposizioni di pezzi degli anni 60 70 80 troveremo tante sorprese direttamente dal decennio pre 2000, come si apprende facilmente anche del rinnovato titolo dell’evento. In conferenza però Amadeus ha schivato come il migliore dei pugili il discorso relativo al Festival di Sanremo, che condurrà per la quarta volta consecutiva nell’inverno 2023. Probabile che tra gli artisti in gara troveremo anche cantanti che si esibiranno in Arena 60 70 80 90

Mi auguro che l’Ariston, a febbraio 2023, possa essere come l’abbiamo visto nel febbraio 2020 ma ho quasi paura di avere una certezza. Ce ne accorgeremo tra ottobre e novembre.

Di nomi da portare in gara, ovviamente, neanche l’ombra.

Il conduttore e il desiderio sulla musica italiana: “Spero che gli artisti rimangano anche tra 30 anni”

Di cantanti e di scovare talento Amadeus se ne intende come pochi. I suoi tre Festival di Sanremo condotti alla perfezione hanno mostrato come il conduttore abbia ben pochi rivali sul campo e non è certamente un caso il rinnovo del contratto per condurre la più importante gara musicale italiana. Intervenuto oggi nella conferenza stampa il presentatore ha espresso un suo chiaro desiderio riguardo agli anni che verranno: “Spero che gli artisti di oggi, come Maneskin, Mahmood e Blanco, Irama, Rkomi, Elodie, possano esserci anche tra trent’anni” – le parole di Amadeus che ha ricordato come oggi la musica si consumi più rapidamente rispetto al passato – .

Amadeus prepara il grande evento all’Arena: “Contatti con…”

Sempre nella conferenza stampa odierna di Arena 60 70 80 90, che tornerà in onda da Verona il prossimo settembre con tre grandi serate ricche di artisti, Amadeus ha dato qualche indicazione. Nessun nome ancora svelato, ma il presentatore del Festival di Sanremo ha ammesso di aver avuto contatti con cantanti di un certo livello: “Grandi nomi in trattativa per Arena 60 70 80 e 90? Sì, ce ne sono. Non posso dire di più per ora”.