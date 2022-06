Regolamento Sanremo 2023: Amadeus ha fatto le prime scelte sui cantanti

Sanremo 2023, il regolamento: ecco cosa prevede il nuovo Festival

Nonostante manchino ancora molti mesi al ritorno sul piccolo schermo del Festival di Sanremo ma iniziano già a spargersi i primi rumors. Quello che sappiamo con certezza è che troveremo Amadeus al timone, come confermato proprio al termine della scorsa edizione. Iniziano a girare alcune anticipazioni e a riportarle in queste ore è stato Blogo, che ha confermato come i campioni che si daranno battaglia al Teatro Ariston saranno ancora una volta 25, proprio come nella passata edizione. Stessa formula e come abbiamo anticipato nei mesi scorsi non ci sarà la gara dei giovani, che avrà luogo nei mesi precedenti e i primi tre classificati saranno spediti in gara con i 23 campioni. Per quanto riguarda i cantanti in gara, potranno essere annunciati dal direttore artistico Amadeus già a partire dal 3 dicembre 2022. La finale di Sanremo Giovani 2022 è invece fissata al 12 dicembre sempre 2022.

Sanremo e la serata cover: ecco come si svolgerà

Anche il prossimo anno al Festival di Sanremo assisteremo alla ormai celebre serata delle cover, che verrà fissata al venerdì. La notte in cui tutti i cantanti in gara nella kermesse porteranno sul palco dei pezzi di repertorio della musica italiana, anche brani degli artisti stessi. L’unica richiesta è che i cantanti saranno chiamati a portare anche un ospite di spicco e che potranno avere anche un momento da super ospite sul palco se il Direttore Artistico Amadeus lo desidererà. Un po’ come accaduto a Jovanotti lo scorso febbraio, anche se il suo duetto con Gianni Morandi ha destato non poche polemiche dopo la vittoria del cantante bolognese nella serata delle Cover. Novità nella giuria, la demoscopica non sarà più la nota “demoscopica mille” ma verrà rappresentata da 300 esperti

Chi saranno le co-conduttrici? Torna di moda un nome

Altro capitolo che da sempre richiama l’attenzione del pubblico, ovvero le vallette che saliranno sul palco insieme al padrone di casa del Festival di Sanremo. Nelle scorse ore si è fatta largo con insistenza Drusilla Foer, che dopo la grande figura dello scorso anno potrebbe fare ritorno all’Ariston con un ruolo anche più centrale e non solo per una serata.