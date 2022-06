Sei Sorelle si ferma: cambio di programmazione nel palinsesto di Rai1

Anticipazioni soap di Rai1, salta la puntata di lunedì 13 giugno: cambio di palinsesto

Novità per la fiction di origine spagnola che nelle prossime puntate subirà una battuta di arresto fermandosi e non andando in onda. Infatti, guardando sul Guida di RaiPlay si scopre che lunedì 13 giugno non andrà in onda la soap che vede protagoniste le sorelle Silva Blanca, Adela, Celia, Francisca, Elisa e Diana e tutti i personaggi che ruotano attorno ad esse ma al suo posto verrà trasmesso lo Speciale del Tg1 sulle Elezioni Amministrative. Il motivo della sospensione e del cambio nel palinsesto di Rai1, quindi, non ha a che fare con ascolti o altri drastici cambiamenti ma solo il lasciare spazio all’approfondimento politico il giorno dopo le votazioni.

Sei Sorelle si ferma e lascia spazio allo Speciale Tg1: ritorna in onda martedì 14 giugno

La soap spagnola trasmessa da Rai1 non andrà in onda lunedì 13 giugno, come su detto, per lasciare spazio allo Speciale del Tg1 ma ritornerà in onda al consueto orario già da martedì 14 giugno. Nel dettaglio verrà trasmessa dalle 16.00 fino alle 17.00. Per quanto riguarda invece le anticipazioni sulle prossime puntate della soap si apprende che Blanca dovrà fare i conti con i preparativi delle nozze e le costose idee della suocera. La giovane inoltre più avanti verrà anche tradita da Rodolfo che a sua volta arriverà a minacciare Cristobal. Diana sarà sempre più invaghita di Salvador mentre Francisca troverà un modo per potersi esibire all’ Ambigú senza dover rivelare la sua vera identità ma il piano non andrà come sperato. Elisa racconterà una bugia a Carlitos. Intanto le sorelle dovranno fare i conti con una partita di seta costosa rovinata dopo un incidente con la tinteggiatura.

Ascolti non brillanti per Sei Sorelle: la soap di Rai1 continua a perdere punti di share

Continuano a non essere entusiasmanti gli ascolti della soap pomeridiana di Rai1 che ha debuttato lo scorso 31 maggio al 16% di share. Le puntate di questa settimana hanno visto gli ascolti scendere ulteriormente. La puntata di lunedì 6 giugno ha totalizzato il 14.5% di share venendo vista da 1.134.000 telespettatori mentre quella di martedì 7 giugno ha appassionato 1.025.000 spettatori con il 13.3%.