Selvaggia Lucarelli allarma i fan: possibile addio a Ballando con le stelle?

Una frase della giurata di Ballando allarma i telespettatori: potrebbe non fare la prossima edizione?

Mentre si lavora senza sosta per la formazione del cast di concorrenti della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 che Milly Carlucci condurrà a partire da sabato 8 ottobre, come da tradizione in prima serata, in rete c’è chi si chiede se Selvaggia Lucarelli farà ancora parte della giuria visto che, come in tanti ricordano, la passata edizione non si è conclusa nel migliore dei modi per lei, viste le forti tensioni con Morgan. A far credere che il suo ritorno a Ballando con le stelle sia tutt’altro che scontato, è stata lei stessa alcune ore fa, su instagram, rispondendo alle domande di alcuni utenti, come spieghiamo più dettagliatamente nel secondo paragrafo.

Ballando con le stelle: l’indizio sul possibile addio della giurata più temuta…

Come anticipato nel paragrafo precedente, Selvaggia Lucarelli (recentemente colpita da una perdita) ha risposto sui social alle domande di alcuni followers, tra le quali: “Ti rivedremo a Piazzapulita?”, “Ti rivedremo su Radio Capital?”, “Ti rivedremo a Ballando?”. A tali domande ha risposto:

“Ci rivedremo”, “Forse ci rivedremo”, “Non ci rivedremo”

sottolineando che l’ordine delle sue risposte è casuale, dunque in uno dei tre programmi tornerà sicuro, in un altro è indecisa e in un altro non tornerà di sicuro: potrebbe essere Ballando la trasmissione in cui non la rivedremo?

Chi potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli in giuria in caso di abbandono?

Ovviamente gli affezionati telespettatori di Ballando con le stelle sperano che il “non ci rivedremo” sia riferito ad un altro programma: Selvaggia è sicuramente la giurata più amata e odiata, diciamo così, per il suo carattere peperino. Ma, nel caso clamoroso di un reale abbandono da parte sua, chi potrebbe prendere il suo posto? Certamente Milly Carlucci si troverebbe con una bella patata bollente per le mani, perchè sostituire un elemento di una giuria consolidata e funzionante come quella di Ballando, è cosa tutt’altro che facile: è accaduto qualcosa di simile qualche anno fa, quando Sandro Mayer, scomparso prematuramente, è stato sostituito tra i ‘commentatori a bordo campo’ da una serie di giornalisti a rotazione, prima dell’approdo in pianta stabile di Alberto Matano.

Intanto, futuro della Lucarelli a parte, iniziano ad essere annunciati ufficialmente i concorrenti: la prima, com’è noto da tempo, è Iva Zanicchi. Aspettiamo, ora, di scoprire gli altri nomi ufficiali, che sicuramente trapeleranno in rete nelle prossime settimane.