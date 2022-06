Serena Bortone, ricordo doloroso di un’attrice: “La notizia della sua morte…”

Oggi è un altro giorno, Romina Power ricorda Catherine Spaak: “La sua morte mi ha messo tristezza”

La cantante e attrice ha concesso una lunga intervista a Serena Bortone nel suo programma di Rai1 dove ha ripercorso la sua vita privata e professionale tra gioie e dolori e durante la chiacchierata ha ricordato anche un’attrice e conduttrice scomparsa di recente Catherine Spaak. Le due avevano molto in comune, l’essere nate in un Paese diverso dall’Italia ma aver fatto carriera qui e l’aver iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissime. L’ex moglie di Al Bano sulla collega ha speso delle bellissime parole rivelando come nonostante non fossero delle grandi amiche tra di loro c’era un rapporto di stima e affetto:

“Quando ho saputo della sua morte mi ha dato veramente una sensazione di tristezza anche se non eravamo amiche.”

L’attrice ricorda addolorata Catherine Spaak nel salotto di Serena Bortone: “Avrebbe meritato più fortuna”

L’attrice e conduttrice di origine belga ma naturalizzata italiana è scomparsa lo scorso 17 aprile a 77 anni. Due anni prima era stata colpita da emorragia celebrale che poi l’ha portata alla morte. Di lei Romina Power ad Oggi è un altro giorno ne ha fatto un bellissimo ritratto descrivendola come una persona dolcissima.

“Non ci siamo incontrate molte volte. La sua morte mi ha colpito molto perché l’ho vista una donna molto sola, io trovo che lei avrebbe meritato di essere molto più fortunata nella vita.”

ha confessato l’attrice che poi ha aggiunto: “Nella carriera è stata fortunata ma nella vita privata, poverina, con gli uomini non è stata fortunata ed era una donna molto sensibile, intelligente e molto bella come persona.”

Serena Bortone chiude in lacrime la seconda edizione di Oggi è un altro giorno

L’attrice poco prima nel talk di Rai1 aveva ricordato anche la sorella Taryn morta due anni fa a causa di una leucemia e che lei vorrebbe non fosse morta. Invece Serena Bortone dopo una lunga e a tratti divertente intervista a Cristiano Malgioglio ha chiuso piangendo la 2^ edizione del suo talk di Rai1 con un lungo messaggio e dando l’appuntamento a settembre.