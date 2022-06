Serena Rossi approda su Sky, iniziate le riprese di Beata te: anticipazioni

Beata te, al via su Sky le riprese del film con protagonista l’attrice partenopea

Serena Rossi non si ferma, infatti è già sul set per girare la seconda stagione di Mina Settembre. La serie di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni sarà visibile su Rai1 tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023. E non è tutto perché l’attrice presto sarà la protagonista di un film. Nel dettaglio si tratta del film Sky Beata te, si tratta di una commedia che però affronta con delicatezza ed ironia temi delicati e attuali come la maternità e l’autodeterminazione femminile, che la vede tra i protagonisti con al suo fianco Fabio Balsamo dei The Jackal. Ad annunciarlo è stata la stessa Sky che ha fornito anche dettagli sul cast e anticipazioni sulla trama del film.

Serena Rossi protagonista del nuovo film di Sky: anticipazioni sulla trama

Le anticipazioni sul film Beata te svelano che la trama ruota attorno alla protagonista Marta, impersonata dall’attrice napoletana, che è una regista single soddisfatta della sua vita. Tutto cambia però quando nel giorno del suo 40° compleanno riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele che le rivela l’inaspettato annuncio: presto diventerà madre. La donna dopo l’iniziale sorpresa chiederà all’Arcangelo del tempo per decidere se volerlo o meno un figlio. Da qui la trama del film si svilupperà in una serie di imprevisti con Gabriele costretto a rimane sulla terra più dovuto per cercare di capire quale sarà la scelta finale di Marta. Insomma, si tratta di una commedia che affronta però un tema delicato e quanto mai attuale.

Anticipazioni nuovo film di Sky con protagonista l’attrice: quando va in onda

Non è ancora chiaro quando andrà in onda Beata te dato che si parla genericamente di ‘prossimamente’ le riprese, invece, sono iniziate appunto oggi. Insomma l’attrice è molto attiva dal punto di vista professionale è notizia di pochi giorni fa che ha vinto un importante premio, nei prossimi mesi la rivedremo nella fiction di successo di Rai1 e più avanti nel film Sky. Anche la vita privata va a gonfie vele, continua la sua storia d’amore con l’attore Davide Devenuto ed è innamorata persa del figlio di cinque anni Diego.