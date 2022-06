Sergio Múñiz, annuncio a sorpresa a Unomattina: “Presto mi vedrete…”

Unomattina estate, l’artista annuncia una grande novità: “Arriva il mio album”

Tra gli ospiti della puntata odierna di Unomattina estate Sergio Muniz si è raccontato a ruota libera. Il noto attore e modello si è infatti concesso a una intervista alla coppia di conduttori Massimiliano Ossini e Maria Soave, rivelando come sta proseguendo la vita da papà, visto che un anno e mezzo fa è venuto alla luce il figlio Yari. Inoltre per l’ex concorrente di Tale e Quale Show sta per arrivare il momento di lanciare una grande novità, come rivelato proprio nella trasmissione di Rai Uno davanti al pubblico:

Con la mia compagna Morena cantiamo e fra pochi giorni esce un album che abbiamo scritto insieme durante il lockdown. Il bello di fare il lavoro che sto facendo è che tutto quello che hai fatto nella vita serve

ha raccontato l’artista spagnolo a Unomattina estate oggi martedì 28 giugno.

Sergio Muniz, retroscena mai rivelato: “Appena sono arrivato in Italia…”

Non solo progetti in rampa di lancio, Sergio Muniz nel corso dell’intervista odierna a Unomattina estate ha aperto anche la scatola dei ricordi, tornando a parlare della sua infanzia e del successivo approdo in Italia, un Paese che l’ha ormai adottato da tanti anni: “Sono arrivato in Italia a 20 anni, ho iniziato a provare come modello, lavoravo ancora con mio padre e poi tentavo di sfondare nella moda” – ha ricordato l’attore a Massimiliano Ossini e Maria Soave questa mattina – . L’ex naufrago ha inoltre ricordato come la sua vita lavorativa abbia avuto inizio molto presto insieme al papà.

L’ex naufrago parla della vita da papà: “Mio figlio è bravissimo, ma dormiamo poco”

Già nei mesi scorsi Muniz aveva parlato della sua nuova vita da padre di Yari, rivelando curiosità e retroscena. Questa mattina, intervenuto nella trasmissione di Rai1 Unomattina estate lo spagnolo ha nuovamente spiegando come come stanno andando le cose insieme alla fidanzata Morena, che sta cercando di eliminare alcune abitudini al piccolo: “Sta continuando ad allattarlo dopo un anno e mezzo, stiamo provando da qualche mese a staccarlo. E’ bravissimo, anche se dormiamo poco” – ha confessato Sergio nel format mattutino – .