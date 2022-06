Soleil Sorge e Daniela Martani ai ferri corti: botta e risposta al veleno

L’Isola dei Famosi, ex naufraga punge Soleil Sorge: “Sa solo saltare da un reality all’altro”

Lunedì prossimo farà il suo approdo a Cayo Cochinos la popolare influncer. E ovviamente il suo ritorno nel reality show ha fatto molto discutere sui social. Tra coloro che hanno espresso molte perplessità nei suoi confronti c’è anche Daniela Martani, la quale in queste ultime ore è tornata a pungerla. Cosa ha detto? In pratica ha rivelato su twitter che mentre l’influencer sarebbe capace solo di saltare da un reality all’altro lei è tornata a fare radio:

“Ah mentre Soleil salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio….”

Soleil Sorge replica all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Bastava chiederla un po’ di pubblicità”

Ovviamente questo post di Daniela Martani è stato notato anche dall’influencer, la quale ha subito preso la palla al balzo per lanciarle una bella frecciata velenosa. Difatti la ragazza, la quale già prima di fare il suo approdo a Cayo Cochinos è stata criticata da Alex Belli, ha subito dichiarato che se voleva pubblicizzare la sua attività in radio bastava chiedere invece di buttarla sulle polemiche sterili:

“Bastava chiederla un po’ di pubblicità, magari ti veniva ad ascoltare qualcuno…”

L’ex naufraga non si è però scomposta più di tanto limitandosi a farle notare che non tutti sono ai suoi piedi, anzi: “Quando scenderai sulla terra ti accorgerai che non stanno tutti ai tuoi piedi e il risveglio sarà scioccante…”

Ah mentre #Solei salta da un reality all'altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 19. — Daniela Martani (@danielamartani) May 31, 2022

Daniela Martani si scaglia contro l’influencer: “Dovrai passare da un fidanzato all’altro per avere visibilità”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi concluso questo suo ultimo post su twitter lanciando una nuova frecciata velenosa bella assestata a Soleil Sorge. Cosa ha detto? In pratica ha dichiarato di credere che nel momento in cui si accorgerà che non tutti pendono dalle sue labbra le toccherà passare da un fidanzato all’altro per ottenere un minimo di visibilità:

“Dovrai passare da un fidanzato ad un altro per avere un minimo di visibilità ma d’altronde a questo già ci sei abituata…”

L’influencer le risponderà per le rime?