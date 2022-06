Perchè Soleil Sorge è andata all’Isola dei Famosi? Emersa tutta la verità

L’Isola dei Famosi, l’influencer criticata dalla telespettatrice: interviene il giornalista

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo una lettrice ha voluto mandare un’email a Maurizio Costanzo per esprimere tutte le sue perplessità sul ritorno di Soleil Sorge nel reality (è stata giusto poche ore a Cayo Cochinos). La signora di Rimini non ha fatto mistero di non capire perchè gli autori abbiano deciso addirittura di richiamarla, visto che ‘non avrebbe né arte né parte’: “E’ considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno della Tv…Basta così poco per fare Tv?” E il marito di Maria De Filippi ha subito dichiarato di credere sia assolutamente normale che la ragazza sia stata chiamata nuovamente nel reality, visto che ha sempre dimostrato di avere un bel caratterino: “Lei ha esperienza da vendere nei reality…”

Soleil Sorge difesa dal giornalista: “Non ha né arte né parte? Non è mica stata chiamata a fare Porta a Porta”

Successivamente Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha anche colto la palla al balzo per rivelare di non capire le critiche mosse dalla lettrice nei confronti dell’influencer nel momento in cui ha detto senza troppi convenevoli che non avrebbe né arte né parte per essere chiamata sempre in tutti i reality show:

“Scusi, signora…Ma anche qui non la seguo…L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta…”

Insomma il marito di Maria De Filippi, che giorni fa ha attaccato Massimo Giletti, ha dimostrato di avere assolutamente le idee chiare su tutta questa faccenda (e soprattutto sull’influencer).

Maurizio Costanzo si congratula con la conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Ha fatto bene a chiamarla”

Il giornalista ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo per fare i più sinceri complimenti a Ilary Blasi perchè è convinto che abbia fatto la mossa giusta nel chiamare Soleil Sorge nel reality show, così da ravvivare l’interesse da parte del pubblico magari un pochino stanco in queste ultime settimane: “La Blasi ha fatto bene a chiamarla…” E in effetti l’influencer è stata poco a Cayo Cochinos, ma tanto è bastato per portare subbuglio e creare dinamiche dentro e fuori il reality.