Massimo Giletti attaccato da Maurizio Costanzo: “Doveva rimanere a Roma”

Maurizio Costanzo critica il collega: il clamoroso affondo in diretta

Domenica scorsa Massimo Giletti ha fatto molto discutere perchè ha deciso di presentare il suo programma Non è l’Arena direttamente dal Cremlino in Russia (il Paese che ha dichiarato guerra alll’Ucraina). Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione anche il marito di Maria De Filippi nel programma radiofonico ‘Facciamo finta che’. Difatti quest’ultimo, dopo che il professor Raffaele Morelli ha espresso tutte le sue perplessità su questa operazione, chiedendosi il motivo per cui si sia spinto fino a quel punto pur di aumentare gli ascolti, ha tagliato corto, non lesinando critiche nei confronti del collega:

“Perché va a rompere le pa**e al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina…”

Massimo Giletti al centro delle polemiche: esprime la sua opinione il collega

Successivamente il professor Raffaele Morelli, sempre nel programma radiofonico ‘Facciamo finta che’, ha fatto presente a Maurizio Costanzo che il suo collega è anche stato insultato domenica scorsa in diretta a Non è l’Arena da alcuni ospiti, tra i quali la portavoce di Sergei Lavrov, Maria Zakharova. E anche in questa occasione il marito di Maria De Filippi, il quale ha espresso la sua opinione su Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi, ha subito fatto notare al professore Morelli che comunque quelle persone sono state invitate e non si sono presente da sole per insultarlo: “Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati…”

Malore del giornalista in diretta Tv, Maurizio Costanzo non ha dubbi: “Cosa psicologica”

Il professor Raffaele Morelli a ‘Facciamo finta che’ ha poi rivelato di credere che il malore di Massimo Giletti a Non è l’Arena sia dovuto alla tanta tensione accumulata e anche per il modo in cui è stato trattato dai russi: “Ha sentito di essere nel posto sbagliato…Ha capito veramente come è stato trattato…” E anche il popolare giornalista non ha potuto far altro che condividere il pensiero del professore, asserendo di aver avuto la sua stessa impressione: “Una cosa psicologica, la penso anche io così…”