Soleil Sorge l’ha confessato dopo L’Isola: “Avevo ansia da prestazione”

Isola dei Famosi, l’influencer non nasconde la sua paura: “Ero un po’ tentennante”

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza, e Soleil Sorge e Vera Gemma hanno avuto il compito di mettere in difficoltà i naufraghi. L’influencer italo-americana dopo la diretta ha rotto il silenzio sui social, visto che tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver avuto un ansia da prestazione incredibile: “Se non li avessi aiutati mi sarei sentita malissimo”. Sempre nelle scorse ore, l’ex gieffina non ha nascosto di aver avuto paura:

“E’ stato pazzesco. Non ci credo di nuovo che ho vinto la prova dell’uomo vitruviano. La prova più difficile è stata buttarmi da quell’elicottero, devo dire che ero lì un po’ tentennante inizialmente“.

L’ex naufraga dopo aver vinto una prova in Honduras: “Sono così stanca che non riesco a parlare”

A movimentare l’appuntamento serale de L’Isola dei Famosi ieri, sono state soprattutto Vera Gemma e Soleil Sorge in qualità di piratesse. Quest’ultima dopo aver fatto conquistare alla sua squadra una ricompensa, si è fatta sentire sui social pronunciando le testuali parole: “Anche questa è andata, mi sono divertita come una matta. La mia squadra ha vinto, ora potranno mangiare pane e salame, ricordo quando ero una naufraga e cosa avrei dato per il pane”. Poi l’influencer italo-americana ha fatto sapere di non essere stata per niente tranquilla al momento del lancio dell’elicottero: “Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione del farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita”. Inoltre in una didascalia di un suo video ha scritto: “Sono così stanca che non riesco a parlare ma super happy, e non vedevo l’ora di leggervi e parlare con voi”.

Soleil Sorge elogiata da una ex gieffina: “La adoro. Tutto quello che fa per me è oro”

Intanto Matilde Brandi ha preso parte a una nuova puntata del format dedicato al programma condotto da Ilary Blasi, che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex gieffina ha elogiato l’influencer italo-americana: “Io la adoro, non me la toccate, per me tutto quello che fa è oro”. Angela Melillo invece ha detto la sua lanciando una chiara frecciatina all’ex concorrente del GF Vip 6 che ieri sera ha dato scandalo: “Sono tanto felice di rivederla, perchè era tanto tempo che non la vedevo in televisione, quindi il suo ritorno è pazzesco!”. L’ex naufraga si è espressa anche su Vera Gemma: “Devo dire che lei non brilla proprio della mia simpatia, poi magari al pubblico piace”.