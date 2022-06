Soleil Sorge e Vera Gemma, permanenza breve all’Isola? Il cambio di programma

Il probabile destino delle due ex naufraghe in Honduras: ecco cosa potrebbe accadere

Soleil Sorge e Vera Gemma due ex naufraghe del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza di recente sono approdate in Honduras, ma al momento non si sono ancora unite ai concorrenti di Playa Rinnovada. A quanto pare la permanenza della nota influencer italo-americana e dell’attrice originaria di Roma sarà breve, e a svelarlo in anteprima è stato il sito DavideMaggio. In particolare le due ex naufraghe salvo nuovi cambiamenti di programma resteranno in Honduras soltanto fino alla puntata di lunedì 6 giugno 2022, per il fatto che la loro partecipazione doveva durare appunto una settimana.



Il ritorno di Vera Gemma e dell’ex gieffina nel reality di Ilary Blasi durerà poche ore?

Vera Gemma e Soleil Sorge che sono state chiamate Le Piratesse nella clip di presentazione, secondo un’indiscrezione lanciata da DavideMaggio, non avranno la possibilità di interagire molto con i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Nello specifico la durata della loro permanenza in Honduras sarebbe dovuta essere dal 30 maggio al 6 giugno e così sarà, ma con la differenza che non hanno ancora fatto il loro ingresso a La Palapa. Durante l’ultima diretta le due ex naufraghe infatti hanno avuto soltanto modo di salutare il pubblico, e quindi il loro arrivo è slittato al prossimo lunedì. A quanto pare dei ritardi e delle questioni legate alla quarantena hanno costretto gli autori a stravolgere i piani. Al momento però non è arrivata alcuna conferma da parte della produzione del reality show condotto da Ilary Blasi, quindi per sapere se torneranno in Italia prima del previsto dopo aver fatto giusto una comparsa non rimane che attendere.

L’ex naufraga fa un avvertimento alla nota influencer: “Con me deve stare attenta”

Intanto nella videoclip di presentazione la figlia del celebre attore Giuliano Gemma ha detto la sua sull’ex gieffina, facendole un chiaro avvertimento: “La differenza tra me e lei è abissale, io non filtro nei reality, lei si, con me deve stare attenta perchè la sopporto ma fino a un certo punto, sennò poi mi tocca diventare cattiva”. Anche l’influencer ha fatto capire di non nutrire simpatia nei confronti della 51enne: “L’unica cosa che ha in più di me sono gli anni, forse due bocce”.

Guendalina Tavassi invece durante un’ospitata a Pomeriggio 5 ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata sul fratello Edoardo: “E’ innamorato perso di Soleil, e sono terrorizzata che adesso lui e Mercedesz si stiano un pochino unendo e arrivi lei, perchè lui non sa che dovrebbe entrare”.