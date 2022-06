Sonia Bruganelli ha cambiato idea su Manila Nazzaro: “Mi ha capita dopo il GF”

Sonia Bruganelli, la confessione dell’ex gieffina: “Ha capito perchè sono così accondiscendente”

Manila Nazzaro ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa occasione la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri sia nel lavoro che in amore. Ad un certo punto la giornalista le ha fatto presente che ultimamente ci sono state diverse polemiche per una sua foto insieme alla popolare opinionista, che in passato non ha certo speso parole al miele nei suoi confronti. E quest’ultima ha rivelato che una volta finito il reality la moglie di Paolo Bonolis, dopo aver letto il suo libro autobiografico, ha cambiato idea sul suo conto:

“Dopo aver letto il mio racconto ha capito perchè sono così accondiscendente, perchè mi lascio scivolare addosso le cattiverie…”

La donna ha poi ricordato che in passato ha sofferto molto: “Ho superato enormi dolori…”

Manila Nazzaro torna a parlare della cantante lirica: “Mi ha ferita molto”

Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto alla ex Miss Italia se una volta finita quest’ultima edizione del GF Vip ha più sentito Katia Ricciarelli, con la quale nella casa ha avuto un rapporto ‘odio/amore’. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato di non averla più sentita neppure per sbaglio, aggiungendo che ha detto cose sul suo conto che l’hanno ferita nel profondo:

“Mi ha detto che sarei tornata nel dimenticatoio, perchè io non sono nessuno…Sono parole che feriscono più lei di me…”

L’ex gieffina, che a sua volta ha espresso la sua opinione sulla rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ha poi voluto comunque farle un grosso in bocca al lupo, nella speranza riesca ad essere serena e felice.

Lorenzo Amoruso delude la sua compagna: “Ora che ho il divorzio non parla più di matrimonio”

Immancabile anche la domanda inerente ad un eventuale matrimonio con il suo compagno di vita. E Manila Nazzaro ha rivelato alla giornalista del settimanale Nuovo che adesso che ha ottenuto il divorzio il suo compagno non ha più parlato di nozze: “Da quando ho ottenuto il divorzio, non ne parla più…Quel che sarà, sarà…” La ex Miss Italia ha comunque fatto presente di sentirsi legata tantissimo al compagno, matrimonio o meno.