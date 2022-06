Soraia Allam sorprende: “C’è il giorno zero per tutti”, crisi con Luca?

Luca Salatino, nuovo weekend lontano dalla fidanzata: aria di crisi per la coppia?

Hanno trascorso un fine settimana lontani Soraia Allam Ceruti e il fidanzato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata infatti su Instagram Stories intenta a fare la spesa di domenica nella sua Como. L’ex tronista invece si è concesso una domenica di relax al mare con gli amici a Fregene. Aria di crisi per la coppia? Sui social l’italo-egiziana ha mostrato il suo fine settimana e l’uscita con un’amica con la quale ha condiviso uno spritz sul lago, in un posto incantevole. Ha poi pubblicato sui social una citazione eloquente di Ambra Angiolini:

“Esiste per tutti il giorno zero”.

Segno che la storia con Luca è finita? Intanto il ragazzo si è mostrato prima al lavoro nel suo ristò e poi in coda tra per le vie romane pronto per raggiungere il mare. Anche lui in compagnia di un suo amico ha mostrato le bellezze del luogo e il tramonto sulla spiaggia. Uno scenario romantico che non ha condiviso con la compagna. Indizi che hanno fatto pensare che tra i due ci possano essere già dei problemi. Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati. Il tempo darà le risposte.



Coppia di Uomini e Donne distante: la convivenza si allontana definitivamente?

Divisi anche questo weekend Luca Salatino e Soraia hanno fatto preoccupare i fans che hanno seguito con entusiasmo il loro percorso su Canale5 e sostenuto il romano anche durante il trono di Roberta Ilaria Giusti. La scelta aveva fatto pensare che il lieto fine fosse certo per la coppia che ha trovato subito la sintonia. Resta il fatto che i due ragazzi hanno sempre sottolineato che avrebbero iniziato a vivere la loro storia a distanza e non avrebbero affrettato i tempi. Luca infatti lavora a Roma, mentre Soraia vive a Como. Ora però l’idea di andare a vivere insieme potrebbe allontanarsi sempre di più.

Luca Salatino, arriva un messaggio inaspettato per Matteo Ranieri: “Fratello”

Intanto anche nei post Instagram del romano e dell’italo-egiziana mancano da diverso tempo foto di coppia. L’ex tronista ha però voluto dedicare un post al suo compagno di avventura a Uomini e Donne, Matteo Ranieri, al momento in viaggio in Irlanda con la famiglia. “Fratello”. Queste le parole usate del romano per definire l’amico che l’ha sempre sostenuto, soprattutto nei momenti difficili.