Uomini e Donne, Luca Salatino non lo nasconde: “Con Soraia complicità da subito”

Luca Salatino non si trattiene e svela: “Con la mia fidanzata è una continua scoperta”

Settimane fa il popolare tronista di origini romane ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Difatti quest’ultimo ha deciso di lasciare il programma mano nella mano con Soraia Allam. Ma come stanno andando adesso le cose tra loro una volta spente le telecamere? A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa circostanza ha detto che le cose tra loro stanno andando alla grande, non facendo mistero di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che continuino a scoprire l’uno dell’altra lati del carattere sconosciuti:

“Tra noi c’è stata complicità sin dall’inizio e ogni giorno scopriamo nuovi lati dei nostri caratteri e questo è bellissimo…”

Uomini e Donne, l’ex tronista lo confessa per la prima volta: “Ecco come ho conquistato Soraia”

Successivamente Luca Salatino, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche rivelato di essere riuscito a far breccia nel cuore della sua attuale fidanzata prendendola per la gola: “Posso dire tranquillamente di averle ‘accarezzato’ il cuore con la mia carbonara…” Insomma le cose tra i due ex protagonisti del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi stanno andando davvero alla grande, nonostante ci sia il problema della distanza. E chissà se i due decideranno ben presto di andare a convivere, per la felicità dei loro rispettivi fan.

Soraia, il suo fidanzato confessa: “Viviamo il nostro amore giorno per giorno”

Luca Salatino ha poi concluso la sua intervista sull’ultimo numero del magazine diretto da Riccardo Signoretti asserendo che il loro amore cresce di giorno in giorno, non facendo mistero di essere felice di aver fatto questa scelta a Uomini e Donne: “Viviamo il nostro amore giorno per giorno…” Sul magazine sono state pubblicate anche alcune foto di loro due insieme. Ed in questa circostanza è stato fatto notare che il ragazzo non riesce davvero a staccare gli occhi di dosso dalla sua fidanzata riempiendola di baci ad ogni occasione possibile. Non resta a questo punto che fare i più sinceri auguri ai due fidanzatini, nella speranza che il loro sentimento duri il più a lungo possibile.