Soraia Allam vive un momento di malinconia: “Quante cose non dette”

Uomini e Donne, ex corteggiatrice pensa al nonno: “Mi manchi, quante cose non dette”

Ha iniziato la giornata pensando al nonno che non c’è più, Soraia Allam Ceruti. La compagna di Luca Salatino si è lasciata andare ai ricordi e alla malinconia, condividendo nelle sue storie su Instagram un video in cui è in macchina con il nonno. Una scena che non ha potuto fare a meno di commentare con questa didascalia:

“Quanto manchi, quante cose non dette, ora ho capito tanto, tutto”.

La protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha poi ammesso di sentire la mancanza degli occhi azzurri del nonno e di quando le tirava il naso chiamandola “furbetta”. Le storie e le gite allo stagno resteranno sempre nella mente dell’italo-egiziana che ha iniziato la giornata mossa da dolci ricordi, ammettendo di avere molte cose da fare questa settimana. La Allam ha voluto anche fare il suo personale in bocca al lupo agli studenti pronti per la maturità e ha ammesso che quelli del liceo per lei sono stati gli anni più belli.



Soraia Allam Ceruti si apre e ammette: “I rimpianti e i rimorsi fanno male”

Ora che suo nonno non c’è più, la fidanzata di Luca Salatino ha voluto lanciare un messaggio al suoi followers commentando:

“Amate i nonni, andateli a trovare sempre, i rimpianti e i rimorsi fanno male”.

L’ex corteggiatrice ha ammesso che spesso vorrebbe tornare indietro, ma sa che da lassù il nonno sta facendo tanto. Nel frattempo, mentre la 30enne è a Como, il compagno si trova a Roma dove prosegue con i suoi impegni sportivi e continua a lavorare come chef. L’ex protagonista di Uomini e Donne riesce però a ritagliarsi anche dei momenti di relax, andando al mare e ironizzando con gli amici sul traffico di Roma.

Luca Salatino non ha lasciato la fidanzata: nessuna crisi per la coppia

Intanto di recente l’ex tronista ha smentito le voci di crisi con Soraia. A quanto pare la coppia continua a stare insieme e a vivere un amore a distanza. Il ragazzo ha ammesso che la lontananza non rende le cose semplici, ma riesce comunque ad abbracciare la sua dolce metà almeno una volta a settimana. Per ora la convivenza attenderà, il ragazzo ha dichiarato infatti che a 30 anni le relazioni vanno vissute un passo alla volta senza affrettare i tempi e rischiare di bruciare tutto.