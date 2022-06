Stefano De Martino, nuovo programma su Rai2: è un game di grande successo

Stefano De Martino alla conduzione di un nuovo programma su Rai2: la news

Oggi il portale TvBlog.it ha lanciato una interessante news sul popolare conduttore, che è ormai diventato il vero e proprio volto di punta del secondo canale Rai. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal sito web televisivo pare che il marito di Belen Rodriguez nel prossimo autunno condurrà un nuovo programma in prima serata su Rai2: dovrebbe essere un format provenente dagli Stati Uniti, il cui titolo è That’s My Jam. Si segnala che questo è un game show condotto in American da Jimmy Fellon. Il successo è stato tale che NBC ha già annunciato una seconda edizione.

Il nuovo programma in onda prossimamente su Rai2: le ultime anticipazioni

TvBlog.it ha poi rivelato nel dettaglio come dovrebbe essere il nuovo programma condotto da Stefano De Martino. In base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo dovrebbe essere un game musicale in cui in ogni puntata ci saranno due squadre composte da vip che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria. Si segnala che negli Stati Uniti i vip che hanno partecipato al game show sono stati tutti di primo piano (ha accettato di partecipare al programma anche Ariana Grande). Il nuovo game show condotto da De Martino, il quale tornerà su Rai2 il 30 giugno alla conduzione di Tim Summer Hits Estate al fianco di Andrea Delogu, dovrebbe essere prodotto da Banijay (la stessa casa di produzione de L’Isola dei Famosi).

Il conduttore sempre più volto di punta di Rai2: ecco tutti i programmi che condurrà nella prossima stagione Tv

La prossima stagione Tv sarà pregna di impegni per Stefano De Martino. Difatti quest’ultimo, oltre ad essere alla guida del nuovo game show, condurrà nel 2023 la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, mentre in autunno tornerà in seconda serata con Bar Stella (dovrebbe andare in onda a novembre per tre volte a settimana: martedì, mercoledì e giovedì). E chissà se poi tornerà comodamente a sedersi nella giuria del popolare talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi, Amici. In attesa di scoprirlo si segnala che a partire da giovedì 30 giugno condurrà su Rai2 Tim Summer Hits Estate insieme ad Andrea Delogu.