Stefano De Martino pronto per Summer Hits: “Spero che sul palco…”

Summer Hits debutta su Rai2, il conduttore: “Spero che sul palco ci sia la magia”

Un nuovo programma musicale sta per sbarcare su Rai2: Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu. E’ una trasmissione itinerante: la prima tappa sarà a Piazza del Popolo a Roma, poi Porto Piccolo Sistiana e Rimini. Sul palco si alterneranno tantissimi artisti: Biagio Antonacci, Elodie, Tommaso Paradiso, Sangiovanni, Alex, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e tanti altri. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato cosa vorrebbe che accadesse sul palco:

“La magia, quella che si verifica nelle esibizioni dal vivo dei cantanti, una sorta di vero e proprio amore tra interpreti e pubblico, un’alchimia particolare”.

Per il ballerino questo è il momento giusto per tornare alla musica dal vivo dopo due anni di stallo a causa della pandemia. Per lui la magia è scattata con un concerto di Cesare Cremonini al Forum di Assago.

Stefano De Martino svela come sarà il programma di Rai2: “Non è una vera e propria gara”

Il conduttore di Summer Hits ritiene che, al momento, si stanno candidando a diventare i tormentoni dell’estate 2022 “Tribale” di Elodie e “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il programma di Rai2 troverà la hit dell’estate?

“Non c’è una vera e propria gara, il programma più che altro è un pretesto per fare musica, il tormentone verrà eletto solo dal pubblico”.

Il tormentone della vita di De Martino è Notti Magiche, l’inno dei Mondiali del 90 cantata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Il conduttore di Summer Hits: “Ormai la mia attività è la televisione”

La carriera di Stefano De Martino è in continua ascesa. Dopo il programma musicale di Rai 2 sono già pronti altri progetti per lui che dice:

“Ormai la mia attività è la televisione. Quando mi chiamavano come ospite per un evento non mi andava di fare solo presenza, così ho iniziato a giocare con la musica”.

Le vacanze del giudice di Amici saranno brevi ma frequenti. Sicuramente con lui ci saranno il figlio Santiago e Belen Rodriguez con cui è riscoppiato l’amore!