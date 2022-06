Stefano De Martino e quel toccante racconto privato: “Ricordi meravigliosi”

Il conduttore si lascia andare alla nostalgia prima di Tim Summer Hits: “Mi ricordo quelle calde serate…”

Ci siamo, tutto è pronto per il debutto di Tim Summer Hits, il nuovo programma musicale di Rai2 che arriverà giovedì 30 giugno in prima serata, alle 21:20 circa. Alla conduzione ci sono Stefano De Martino e Andrea Delogu, coppia professionale che si preannuncia spumeggiante. In un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette Stefano si dice emozionato per la nuova esperienza visto che per lui si tratta di un campo totalmente nuovo. L’evento viene descritto come una grande festa che ricalcherà i vecchi festival degli anni ’80 e ’90. E proprio a tal proposito Stefano racconta di essere cresciuto con il Festivalbar. Poi aggiunge:

“Mi ricordo quelle calde serate di luglio in cui da ogni finestra risuonavano le note delle hit estive. Sono ricordi meravigliosi”.

Com’è il rapporto tra Stefano De Martino e la collega dell’evento musicale? “Cara amica”

Mentre si prepara a salire sul palco di Tim Summer Hits Stefano ammette che la presenza di Andrea Delogu è essenziale. Lei, infatti, ha uno stretto rapporto con la musica visto che fa la radio tutti i giorni. Stefano la definisce “radiosa in tutti i sensi” e con lei si sente più al sicuro in questa avventura totalmente inedita per lui. Per De Martino Andrea “è una cara amica” e, inoltre, proprio lei l’ha fatto entrare nello spirito di comitiva che accomuna tutto il gruppo di lavoro.

I prossimi progetti lavorativi in tv e le vacanze: il conduttore racconta le novità

Ormai Stefano De Martino è il volta di punta di Rai2 e la rete ha intenzione di ritagliare per lui sempre più spazio. Dopo questa stagione televisiva decisamente trionfante e ricca anche quella autunnale non sarà da meno.

“Mi sto già occupando di un nuovo programma della Rai per settembre”

anticipa il conduttore. Per lui però non sarà un’estate soltanto di lavoro. Stefano spera di poter staccare qualche settimana almeno ad agosto per poter ricaricare le pile e la creatività. E per il nuovo programma, grazie alla tecnologia, spera di poter fare le riunioni anche a distanza.