Striscia la notizia, colpaccio di Antonio Ricci: arriva Luca Argentero

Luca Argentero e Alessandro Siani conduttori del tg satirico: l’annuncio

Come ogni anno l’estate volerà via in un attimo e tra due mesi sarà già settembre e inizierà una nuova e ricca stagione televisiva. Nella giornata di oggi i vertici Mediaset hanno presentato i palinsesti della prossima stagione, tra tantissime riconferme e abbastanza novità. Per quanto riguarda i cavalli di battaglia della rete tornerà l’immancabile Striscia la notizia, uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Come ogni anno ci sarà la rotazione dei conduttori ma la grande curiosità verte come al solito su chi aprirà la stagione della trasmissione. Se l’anno scorso è toccato ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada anche nella prossima edizione sarà il comico napoletano ad aprire le danze. Vanessa, invece, impegnata sul set di Fosca Innocenti 2, non ci sarà. Ad affiancare Siani sarà l’amatissimo Luca Argentero, per quello che per lui sarà un vero e proprio debutto.

Non solo Striscia la notizia: tutti i prossimi progetti dell’attore

Questa ormai terminata è stata una stagione molto importante e proficua per Luca Argentero. Per lui non soltanto il grandissimo successo della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, che sbarcherà in America, ma anche Le fate ignoranti su Disney+ ed una serie di spot da protagonista. Nel corso di un’intervista a Ti sento l’attore aveva lasciato intendere di essere quasi pronto al ritiro delle scene, anche se poi aveva ritrattato parlando di una battuta. L’anno prossimo per lui si aprirà il set di Doc-Nelle tue mani 3, che potrebbe essere anche l’ultima stagione. Da qui forse la voglia di sperimentare nuovi campi. Infine, oltre a condurre il tg satirico, Argentero sarà nella nuova stagione di Celebrity Hunted con la moglie Cristina Marino.

Chi saranno le altre coppie di conduttori del programma?

Chiarito dunque che ad aprire la nuova stagione di Striscia la notizia saranno Luca Argentero e Alessandro Siani resta da capire chi saranno gli altri. Come conferme quasi sicuramente ci saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotty e Michelle Hunziker. Un’altra coppia inedita di quest’anno, che è stata molto apprezzata, è quella formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari: ci sarà per loro un ritorno?