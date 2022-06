Doc-Nelle tue mani, il remake sbarca in America: chi sostituirà Luca Argentero

Matthew McConaughey potrebbe essere il nuovo protagonista di Doc

La fortuna della serie tv di Rai1 con Luca Argentero, campionessa di ascolti, avviene anche grazie all’esportazione. Quest’ultima si verifica o comprando interamente la serie così com’è o acquistandone soltanto i diritti. Nel primo caso tutto resta intatto e il Paese compratore doppia poi gli attori italiani. Questo è avvenuto ad esempio in Spagna e Francia dove la serie, tra l’altro, ha avuto un grande successo. Se invece si comprano solo i diritti la storia resta uguale ma viene rifatta con un nuovo cast. E’ quello che si chiama remake e che in Italia recentemente è avvenuto con la serie “Noi”. Ebbene all’Ansa Pierdante Piccioni (il vero Doc) ha rivelato:

“La Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America. Stanno facendo il casting. Una delle ipotesi è che Andrea Fanti sia interpretato da Matthew McConaughey. Non nascondo che non mi dispiacerebbe”.

Doc-Nelle tue mani 3 quando inizia? Si parla della primavera del 2023

Mentre in America si discute del remake della fortunata serie tv italiana i fan qui si chiedono quando potranno vedere la terza stagione. Recentemente Luca Argentero aveva parlato delle riprese e, inoltre, è già in corso la sceneggiatura. A quest’ultima parteciperà ancora una volta anche Pierdante Piccioni che ha ispirato la storia.

“Stiamo lavorando alla terza serie ma non sono autorizzato a dire di più. Dovrebbe andare in onda nella primavera dell’anno prossimo”

dice all’Ansa il dottore. Quest’ultimo ha poi definito Doc “la gallina dalle uova d’oro per la Rai”. Ed ha raccontato che una sera, durante un incontro, alcune persone di Mediaset e Netflix, scherzando, hanno detto che avrebbero comprato la serie a qualunque prezzo.

Le prime anticipazioni su Doc 3: “Non mancheranno le sorprese”

La trama sulla terza stagione della serie tv è ancora top secret ma gli sceneggiatori stanno lavorando senza sosta per iniziare a girare in tempi brevi. A dare qualche piccola informazione in più è stato Pierdante Piccioni durante la presentazione del libro “Doc Nelle tue mani”, edito da Mondadori, dedicato alla seconda stagione. Il romanzo, scritto insieme al giornalista Pierangelo Sapegno, è stato presentato al Circolo dei Lettori di Torino con Maurizio Assalto e Gianni Armand Pilon. Il dottore ha ricordato che con la prima stagione 100 Paesi al mondo hanno acquistato i diritti ed anche la seconda stagione è sulla stessa strada. Sulla trama il dottore ha detto: