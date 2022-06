The Good Doctor 5 come finisce? Spoiler ultimi episodi, stasera su Rai2

Anticipazioni ultima puntata quinta stagione The Good Doctor, in onda questa sera in prima visione

Si concluderà nella prima serata di oggi, mercoledì 15 giugno, la messa in onda della quinta stagione della serie tv americana con protagonista Freddie Highmore, che Rai2 ha trasmesso in prima visione nelle ultime settimane. Due gli episodi previsti per questa sera, esattamente il numero 17 e il numero 18 della stagione 5, come già detto. I titoli sono ‘Lo show di Lea’ (in programma alle 21.20) e ‘Figli’ (in onda subito dopo, ossia alle 22.10 circa). Scopriamo la trama di entrambi nel secondo e nel terzo paragrafo.

La trama dell’episodio “Lo show di Lea”, il penultimo di The Good Doctor 5

Dalla sezione dedicata ai palinsesti pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in edicola la settimana scorsa, apprendiamo che nel penultimo episodio della quinta stagione del telefilm con Freddie Highmore che interpreta Shaun Murphy è previsto un colpo di scena: Shaun e Lea (interpretata da Paige Spara) stanno infatti per coronare il loro sogno d’amore ma, poco prima del matrimonio, la donna decide inaspettatamente di annullare tutto. Niente è perduto, però, come scopriamo dalle anticipazioni dell’episodio successivo, che riportiamo nel terzo paragrafo.

Le anticipazioni dell’ultimo episodio, “Figli”: ecco come finisce la quinta stagione

A concludere la serata su Rai2 sarà, come già detto, l’ultimo episodio di The Good Doctor 5, la cui trama la apprendiamo sempre dalla rivista menzionata nel paragrafo precedente: Shaun e Lea decidono di sposarsi in fretta e furia al municipio senza invitare nessuno di tutti i loro parenti, amici e colleghi… tuttavia una cerimonia così sobria non è proprio il sogno di Lea. Come andranno, alla fine, le cose? Senza dubbio l’ultima puntata del telefilm riserverà non poche sorprese. L’appuntamento è fissato, come abbiamo già detto, alle 21.20 di oggi sul secondo canale della Rai. Ricordiamo che la serie tv ha fatto compagnia ai telespettatori per due mesi, essendo partita il 20 aprile: tutto era iniziato con la crisi tra i due protagonisti che, a quanto pare, ora convoleranno invece, finalmente, a nozze. E adesso non ci resta che aspettare spoiler sulla prossima stagione, la sesta.