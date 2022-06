The Voice Senior, Jasmine Carrisi torna e chiarisce: “Non sono raccomandata”

Jasmine Carrisi e il padre Al Bano pronti a rientrare nel cast del programma

Nonostante la stagione televisiva estiva sia appena cominciata si guarda già a quella autunnale e invernale. E nella nuova stagione televisiva, in partenza da settembre, ci saranno tante novità ma anche altrettanti ritorni. Proprio per quanto riguarda i ritorni non mancherà ancora una volta The Voice Senior, sempre condotto da Antonella Clerici, che giunge alla sua ben terza edizione. Come ogni anno la maggiore curiosità si concentra sul cast dei coach che comporrà il programma. Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè ormai sembrano ben saldi. Nella prima edizione poi c’erano Al Bano e la figlia Jasmine, sostituiti quest’anno da Orietta Berti. Ebbene pare proprio che padre e figlia siano pronti a tornare, come annuncia il settimanale Nuovo Tv. Jasmine si mostra felice e a chi la indica come favorita dal padre risponde:

“Non è vero che papà mi abbia raccomandato”.

La figlia del cantante ne è sicura: “Le esibizioni insieme a papà a The Voice Senior sono piaciute al pubblico”

Quella nel programma musicale di Rai1, in cui ha partecipato due anni fa, per Jasmine Carrisi è stata la prima grande esperienza televisiva. Un’esperienza che le è rimasta nel cuore e che adesso spera di replicare con la nuova edizione. E se davvero Al Bano e Jasmine Carrisi verranno richiamati dal programma secondo la ragazza è per un motivo molto semplice: la loro intesa. A tal proposito infatti la giovane cantante dice:

“Le occasioni in cui abbiamo cantato insieme sono nate per caso. E credo che siano piaciute al pubblico per il nostro scambio artistico ed emotivo”.

I prossimi progetti di Jasmine Carrisi: c’è pure il piano B

L’interesse intorno al mondo dello spettacolo, e in particolare intorno alla musica, Jasmine non l’ha mai nascosto. Le carte in regola sembra averle tutte. Ad esempio il suo ultimo video ha superato i cinque milioni di visualizzazioni. Adesso sembra che ci sarà il ritorno come coach a The Voice Senior, recentemente colpito da un lutto, insieme al padre Al Bano. Ma se le cose in questo mondo non dovessero andare la ragazza ha già pronto un piano B. Sempre tramite le dichiarazioni riportate da Nuovo Tv scopriamo che Jasmine dice: