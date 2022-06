Tina Cipollari e Gianni Sperti, furioso un ex di Uomini e Donne: “Non obiettivi”

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 29, 2022 , in Uomini e Donne

Uomini e Donne, Simone Virdis ci va giù duro con i due opinionisti: l’affondo

Oggi il popolare ex cavaliere del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a Fralof su PiùDonna.it. In questa occasione Simone ha parlato ovviamente della sua esperienza nel programma, cogliendo la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa a Tina Cipollari e Gianni Sperti, con i quali ha discusso spesso e volentieri:

“A volte le loro valutazioni non sono oggettive…Mi puntavano il dito contro perché mi avevano preso di mira…”

L’uomo ha poi rivelato di essere convinto che loro esprimerebbero le loro decisioni solo in base alla simpatia: “Ci mettono un attimo a distruggere una persona…”

Gemma Galgani, Ida Platano e altri due cavalieri presi di mira da Simone Virdis: “Sono diventati opinionisti”

Fralof su PiùDonna.it ha poi chiesto all’ex cavaliere di Uomini e Donne di esprimere una sua opinione sulle dame e i cavalieri che sono lì da tanti anni alla ricerca dell’amore: “Cosa ne pensi?”. E l’ex cavaliere, con estrema schiettezza, ha subito affilato le unghie asserendo di credere che ormai Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Gemma e la dama bresciana sarebbero diventati a tutti gli effetti degli opinionisti, il cui obiettivo non sarebbe certo quello di trovare l’amore: “Loro sono lì per creare dinamiche…” Secondo l’uomo i due cavalieri, Gemma e Ida, le quali sono state attaccate da Tina Cipollari, avrebbero carta bianca da parte della redazione per fare di tutto: “Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri…”

Ida Platano tornerà mai insieme al cavaliere tarantino? Parla l’ex protagonista

Successivamente Simone Virdis, sempre in questa intervista rilasciata a Fralof su PiùDonna.it, ha anche espresso la sua opinione sulla travagliata storia tra Riccardo Guarnieri e la dama di origini bresciane. In questa occasione l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato di essere certo che non torneranno mai insieme, aggiungendo che starebbero giocando a recitare una soap opera: