Tina Cipollari lancia una frecciata a Ida e Gemma: “Fate bene a farvi compagnia”

Le due storiche dame insieme anche dopo U&D: arriva la stoccata dell’opinionista

Nelle scorse ore non è passato di certo inosservato il video che Ida Platano, una storica protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. La nota parrucchiera si è mostrata in compagnia dell’amica Gemma Galgani, e la reazione di Tina Cipollari non si è fatta di certo attendere. In particolare l’opinionista nel filmato in questione condiviso dalla fanpage Uominiedonneclassicoeover, e alla domanda: “Vi piace la loro amicizia?” Ha risposto lanciando una chiara stoccata alle due dame con cui spesso litiga nella trasmissione: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha accompagnato la sua frase con delle emoticon che ridono.



L’ex di Riccardo Guarnieri contenta per la reunion con l’amica: “Felice più di prima”

Nella giornata di oggi, Ida Platano come di consueto ha salutato tutti coloro che la seguono su Instagram con queste parole: “Buongiorno a tutti, come state belli miei, io benissimo, con un brufoletto però benissimo, com’è che si dice di solito quando capitano le cose brutte capitano tutte insieme, invece a me quando capitano le cose belle capitano tutte assieme”. A questo punto ha fatto sapere di essere stata in Germania per qualche giorno, ha aggiunto: “Sono stata via, sono stata con i miei nipoti, sono stata benissimo, cose belle”. Successivamente la parrucchiera che di recente è stata indignata dopo le ennesime offese ricevute sui social, ha manifestato la sua gioia prima di annunciare la presenza di Gemma Galgani: “Felice più di prima. Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica”. La storica dama torinese ha rotto il silenzio: “Eccoci di nuovo insieme. Vi salutiamo tutte e due insieme affettuosamente, un abbraccio enorme”. La parrucchiera ha concluso affermando: “Stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme, baci a tutti”.

Oltre al commento di Tina Cipollari che ha stroncato le due dame di Uomini e Donne, non sono mancate critiche abbastanza pesanti da parte degli utenti della rete tra cui: “Oscene tutte e due”, “Vi prego a settembre restate a casetta”, “Una più ridicola dell’altra”, “Sono stomachevoli, tutte e due stanno facendo lo stesso percorso”.

Gemma Galgani ricorda il suo amato gatto: “Aveva gli occhi lucidi come li ho io in questo momento”

Intanto di recente la storica dama torinese è stata parecchio affranta sui social, poichè ha ricordato il suo amato gatto Piripicchio scomparso anni fa. La protagonista del trono over tra i commenti del video in cui ci sono diversi scatti fotografici del suo amico a quattro zampe, ha scritto: “Voi che avete dei pelosetti sapete anche quanto siano capaci di dare incondizionatamente, ed io gli parlavo, per fargli sentire che ero vicina a lui fino all’ultimo istante. Non aveva più forze e mi faceva le fusa, tutto quello che il suo fisico gli consentiva, aveva gli occhietti lucidi, come li ho io in questo momento“.