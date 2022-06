Uomini e Donne, Ida Platano indignata: “Quanta gente cattiva c’è nel mondo”

La storica dama si sfoga dopo le ennesime offese sui social: “Bruttissima questa cosa”

Ida Platano una storica protagonista del programma pomeridiano di Maria De Filippi, continua a fare i conti con diversi attacchi da parte degli hater sui social. L’ex di Riccardo Guarnieri nelle scorse ore dopo aver mostrato dei messaggi offensivi ricevuti in privato, ha replicato con queste parole: “Ho pubblicato quello che in questo periodo mi stanno scrivendo, e ci stanno andando giù belle pesanti, così per farvi capire, vedere quanta gente cattiva c’è in questo mondo. Bruttissima questa cosa“.

La replica dell’ex di Riccardo Guarnieri dopo essere stata attaccata dagli hater: “Non mi pesano”

I leoni da tastiera stanno continuando a prendere di mira Ida Platano, una dama di Uomini e Donne. Anche oggi, la nota parrucchiera ha fatto vedere ai suoi follower ciò che si è trovata a leggere, ovvero: “L’esame fattelo tu che madre di m*rd* puzzolente sei, pensa a tuo figlio, buffona donnetta di quattro soldi”, “Crepa”, “L’esame fattelo tu, hai rotto i c*gl**n*”, “Veramente vergognosa”. La replica della chiacchierata protagonista del trono over non si è fatta attendere: “Non possiamo farci niente. Come voi sapete veramente a me scivolano addosso, ve li faccio vedere e basta, non mi pesano per niente, se mi augurano la morte, se mi dicono che sono una poco di buono, tanto io so chi sono!”.

La protagonista del trono over avverte: “Attenzione a quello che scrivete. Ci sono persone deboli”

Sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, la dama del trono over ha invitato gli hater a fare attenzione: “Ci sono tante persone come ragazze giovani che veramente ci stanno male, state attenti, perchè io sono una persona molto sensibile però anche tanto forte, ma ci sono persone deboli, quindi attenzione a quello che scrivete“. Infine in un altro post ha scritto: “La cattiveria è il punto di arrivo dei falliti”.

Intanto di recente a prendere le difese di Ida Platano ci ha pensato Fabio Antonucci, conosciuto dal pubblico per aver frequentato Gloria Nicoletti. Il cavaliere si è fatto sentire sui social affermando: “Potete criticare il percorso di una persona in un programma, ma non vi azzardate mai ad augurare la morte a una mamma di famiglia, e ad una persona per bene”. Il nuovo volto del programma di Canale 5 ha aggiunto anche: “Di tutte le bestie selvagge, l’ignoranza è la più difficile da trattare, siamo tutti con te”.