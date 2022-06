Tre Gemelli Reazione a catena: di dove sono, età, cognomi, sono davvero fratelli?

Conosciamo i campioni di Reazione a catena: Andrea, Lorenzo e Daniele NON sono tutti e tre fratelli ma…

Stanno spopolando da diverse puntate nel gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni, battendo sistematicamente tutti gli sfidanti: trattasi dei Tre Gemelli, campioni dalle ultime puntate della scorsa settimana, che vediamo nella foto in alto. Per via del curioso nome che hanno scelto di dare alla loro squadra, una delle domande che tanti telespettatori si stanno ponento è: sono davvero fratelli tutti e tre? La risposta è no: solo Andrea e Daniele sono fratelli, come la somiglianza impressionante fa ben capire, mentre Lorenzo è un loro cugino, quindi è comunque un parente anche se non è il terzo gemello!

Tre Gemelli: di dove sono, quanti anni hanno e qual è il cognome dei campioni di Reazione a catena?

I concorrenti di Reazione a catena (che hanno già portato a casa una bella cifra) vengono dalla Brianza. Non conosciamo la loro età esatta, ma dovrebbero avere tra i 20 e i 30 anni. Non sappiamo neppure il loro cognome. Nella puntata del loro esordio, ossia quella di venerdì scorso, Lorenzo ha ironizzato dicendo: “In realtà anch’io, come loro, sono un gemello, perchè sono del segno zodiacale dei gemelli, quindi siamo realmente tre gemelli!”.

Reazione a catena, niente da fare nella puntata di ieri per i campioni: stasera ce la faranno?

Non ce l’hanno fatta ieri al gioco dell’ultima catena ad indovinare la risposta corretta e portare a casa la cifra in palio i Tre Gemelli, andati comunque benissimo all’intesa vincente, tanto da battere alla grande gli sfidanti e difendere, appunto, il loro titolo di campioni: vista, comunque, la bravura dimostrata fin dalla loro prima partecipazione (quella di oggi sarà la loro sesta puntata), ci aspettiamo di vederli giocare per diverso tempo, com’è successo in passato a diversi tra i campioni più bravi di sempre del programma condotto da Marco Liorni. E chissà che stasera, intanto, dopo la mancata vittoria di ieri, la fortuna non torni dalla loro parte. Se rimarranno nella trasmissione ancora a lungo, scopriremo sicuramente anche cosa fanno nella vita, se sono fidanzati, quali sono le loro passioni e altre curiosità.