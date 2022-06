Tre Gemelli, dimenticata la sconfitta amara: colpaccio a Reazione a catena

Vittoria per i campioni nella puntata del gioco che rinfresca la mente andata in onda oggi

Buona la seconda, è il caso di dirlo, visto che la prima non è andata bene: nella puntata di Reazione a catena di stasera, sabato 11 giugno 2022, i Tre Gemelli (Daniele, Lorenzo e Andrea) sono riusciti a difendere alla grande il titolo di campioni, arrivando all’ultimo step del gioco finale con 3.407€ (che, prima di acquistare il terzo elemento, erano quasi 7.000€). Da ‘MADRE’ e ‘LUNA’, con ‘SO_____A’ come base della parola, hanno dato ‘SORELLA’ come risposta, e il conduttore è stato ben felice di annunciare loro la vittoria! Una bella rivincita, quindi, per loro, dopo la disfatta di ieri sera.

Piccolo record per i Tre Gemelli, Marco Liorni: “Miglior risultato da inizio stagione”

Per ottenere il titolo di campioni di Reazione a catena, i tre concorrenti al gioco dell’intesa vincente hanno ovviamente battuto gli sfidanti, ossia i Cugini di Città, totalizzando 14 punti contro i 9 degli avversari, motivo per il quale, prima di far partire il gioco dell’ultima catena, il conduttore si è complimentato con loro sottolineando: “E’ il miglior risultato di questo inizio di stagione”. La cifra totale portata al gioco conclusivo è stata di 109.000€. E’ andata meglio oggi rispetto a ieri quando, in occasione della loro prima partecipazione, sono arrivati all’ultimo step con meno di 1.000€, cifra che peraltro non sono riusciti a portare a casa avendo perso.

Marco Liorni commenta la vittoria in tribunale di Johnny Depp: “E’ sicuramente contento”

Durante l’intesa vincente una delle parole da indovinare è stata ‘ATTORE’, motivo per il quale i Tre Gemelli hanno tirato in ballo, formulando la domanda, Johnny Depp. Indovinata la risposta, il conduttore di Reazione a catena (che in un’intervista appena uscita ha parlato di un episodio che gli ha cambiato la vita) ha commentato la recente vicenda legale che ha visto l’attore al centro dell’attenzione mediatica dicendo: “E’ contento per la vittoria in tribunale, hanno seguito in tutto il mondo questa vicenda”.