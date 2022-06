U&D, Lilli Pugliese si sfoga dopo un attacco hacker: “Mi avete deluso!”

L’ex corteggiatrice riprende il possesso del suo profilo social e si sfoga: “Assurdo”

Lilli Pugliese diventata famosa dopo la partecipazione al dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in questi giorni è stata al centro del gossip per aver fatto i conti con un hacker che si è impossessata del suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice dopo aver creato un nuovo account per avvisare i suoi follower è tornata a essere attiva in quello di sempre, e non ha nascosto il suo dispiacere:

“Per chi mi ha scritto mi hai deluso come puoi sponsorizzare cose del genere, mi avete deluso voi che avete potuto credere che io sponsorizzi cose del genere, assolutamente. Alcuni ci sono cascati, assurdo!”.

La non scelta di Luca Salatino non nasconde la sua rabbia: “Sono senza parole”

Di recente Lilli Pugliese è stata vittima di una truffa online, che le ha fatto perdere parecchi fan sui social. La non scelta di Luca Salatino in questi giorni non ha perso tempo per dare spiegazioni a coloro che la seguono, tramite diversi video condivisi nel suo nuovo account: “Ciao a tutti il mio vecchio profilo Instagram è stato hackerato, ragazzi non date retta a quello che viene detto nelle storie perchè è tutta una truffa”. Nella giornata di oggi finalmente l’ex corteggiatrice è tornata a essere attiva nel suo vecchio profilo, ribadendo: “Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi, finalmente ho ripreso il mio profilo, per chi non l’ha capito era stato hackerato, quindi non so se avete notato dei post, delle storie inerenti a investimenti, non ero io, tutta una truffa, io non credo a cose del genere”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, ha sfogato tutta la sua rabbia: “Per chi ha creduto ho visto un po’ di messaggi, il truffatore che ha parlato con alcune persone, io ho fatto una denuncia, nel profilo nuovo che ho aperto l’ho fatta vedere”. La ragazza che è stata in difficoltà dopo la scelta, oltre a ringraziare chi l’ha aiutata ad avvisare più persone possibili facendo girare il suo video, sempre riferendosi all’hacker ha aggiunto: “Sto leggendo alcuni messaggi che lui ha avuto con alcuni di voi e sono senza parole“.

Andrea Della Cioppa fidanzato con Lilli Pugliese? La smentita in maniera ironica

Intanto sono stati parecchi gli utenti della rete che si sono chiesti se ci sia del tenero tra l’ex corteggiatrice di Luca Salatino e Andrea Della Cioppa. Dopo diverse indiscrezioni a fare chiarezza ci ha pensato quest’ultimo, rispondendo a diverse domande dei suoi follower e smentendo una probabile relazione con la non scelta dell’ex tronista, dato che ha ironizzato con queste parole: “Si siamo fidanzati, solo che lei non lo sa e manco io”.