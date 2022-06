Uomini e Donne, Lilli Pugliese in difficoltà dopo la scelta: “Mi sono chiusa”

Lilli Pugliese rompe il silenzio dopo la scelta: le sue ultime parole

Giorni fa è andata in onda su Canale 5 la scelta di Luca Salatino, il quale ha deciso di uscire dallo studio del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi mano nella mano con Soraya. Ovviamente l’altra corteggiatrice non c’è rimasta affatto bene, anzi. Sull’ultimo numero del magazine dedicato proprio a Uomini e Donne è stato raccolto il suo sfogo post scelta. Ed in questa circostanza la ragazza non ha fatto mistero di aver avuto qualche difficoltà ad accettare il no:

“Ho passato qualche giorno particolarmente difficile perchè mi sono chiusa in me stessa…”

Uomini e Donne, ex corteggiatrice confessa: “Sono stata male, ma poi ho reagito”

Successivamente Lilli Pugliese, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, ha anche confessato che dopo essere stata male ed essersi chiusa in se stessa per non essere stata la scelta del tronista Luca Salatino si è comunque fatta coraggio ed è tornata ad uscire con le amiche a far festa:

“Dopo circa 3 giorni in cui sono stata male mi sono fatta coraggio e mi sono detta che era arrivato il momento di chiamare le amiche ed uscire…”

E proprio grazie alle amiche che la giovane ex corteggiatrice, la quale è pronta a fare la tronista nel dating show, è riuscita a superare questo momento complicato della sua vita.

Gossip Uomini e Donne, ex corteggiatrice: “Ecco perché Luca Salatino non mi ha scelta”

La giornalista di Uomini e Donne Magazine ha poi chiesto a Lilli Pugliese se in questi giorni si sia chiesta il motivo per cui il tronista non l’abbia scelta alla fine del suo percorso nei sentimenti. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di credere che forse non c’era tutta questa compatibilità caratteriale con il tronista di origini romane:

“Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perchè, in molti casi, i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e Luca è andata così…”

La ragazza si è comunque augurata di riuscire a trovare presto la felicità.