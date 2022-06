U&D, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto genitori: “Ti aspettiamo”

L’ex corteggiatrice annuncia la gravidanza: “Renderai il nostro amore più forte”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che formano una coppia nata nel noto dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, nella giornata di oggi hanno fatto un lieto annuncio sui social. L’ex corteggiatrice ha pubblicato un bellissimo video che la ritrae in compagnia del suo fidanzato, ma soprattutto in cui per la prima volta ha mostrato il suo pancino confermando le voci di una sua presunta gravidanza diffuse dai fan nei giorni scorsi. L’ex protagonista del trono classico nella didascalia del filmato ha scritto anche:

“Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice. Papà e mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”.

Lorenzo Riccardi manifesta tutta la sua felicità sui social: “Divento papà”

Dopo diverse indiscrezioni circolate sul web, finalmente è arrivata la tanto attesa notizia da parte di due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta della coppia composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che aspettano il loro primo figlio. Erano stati parecchi i fan a ipotizzare che l’ex corteggiatrice potesse essere in dolce attesa, e a confermare tale rumors ci ha pensato proprio lei con queste parole: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri. Una goccia di vita cresceva dentro di me, ed eravamo increduli, ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire”. Poi ha condiviso lo stesso video emozionante con cui ha fatto il lieto annuncio anche tra le storie di Instagram e ha scritto: “La nostra gioia più grande”. Intanto sotto il post condiviso dall’ex corteggiatrice non sfuggono i commenti di diversi ex protagonisti del dating show di Canale 5, tra cui quelli di Arianna Cirrincione, Luigi Mastroianni e di tanti altri personaggi noti. Anche l’ex tronista ovviamente ha esternato tutta la felicità, facendo sapere quando lui e la sua dolce metà hanno appreso che diventeranno genitori, visto che ha svelato la testuale data: “19-04-2022 divento papà. Ti amo amore”.

Il duro sfogo dell’ex tronista dopo un furto: “Siete dei maledetti”

Intanto di recente l’ex tronista si è lasciato andare a un duro sfogo sui social, dopo essere stato vittima di un furto. Il fidanzato di Claudia Dionigi dopo aver trovato la casa svaligiata dai ladri al rientro dal mare ha denunciato l’accaduto affermando: “Siete dei maledetti”. A scendere nel dettaglio ci ha pensato la fidanzata, che lui si è detto a pronto a sorprendere nei mesi scorsi: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto. Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Per me sono dei topi di fogna, balordi, entrano in casa tua, toccano le tue cose, ti smantellano tutto. Quella è la cosa più brutta”.