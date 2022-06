U&D, Riccardo Guarnieri fidanzato? La dura reazione dopo una segnalazione

Riccardo Guarnieri su tutte le furie sui social: “Togli immediatamente la storia”

Da quando si è finita questa stagione del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, uno dei protagonisti più chiacchierati del trono over continua a essere al centro del gossip. Si tratta dell’ex di Ida Platano, che nelle scorse ore è stato avvistato con una mora. A mostrare lo scatto in questione che ritrae il noto 41enne ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, ma si tratta di una segnalazione di una follower: nella fotografia il cavaliere è in compagnia di una ragazza a Polignano a mare, che per degli utenti della rete potrebbe essere la sua nuova fiamma.

La dura reazione del diretto interessato non si è fatta attendere, dato che nelle scorse ore l’influencer napoletana ha mostrato il messaggio che lo stesso ha scritto a una fanpage, ovvero il testuale attraverso cui traspare l’evidente rabbia: “Togli immediatamente la storia con quella persona”.



Deianira Marzano, frecciata al noto cavaliere del trono over: “Che ci vai a fare in tv?”

Riccardo Guarnieri si è fatto sentire sui social, dopo che sul web è circolata una fotografia che lo ritrae in compagnia di una ragazza a Polignano a mare che ovviamente non è la sua ex Ida Platano. Il protagonista del trono over ha ordinato a una fanpage di eliminare prontamente lo scatto in questione. Deianira Marzano dopo aver mostrato il messaggio scritto dal cavaliere ha espresso il suo parere: “Siamo arrivati che per un nulla minaccia le fan page!”. La nota influencer napoletana ha aggiunto: “Paginetta molto carina che mi ha messo like a tutte le cose che le ho detto, senza parlare mi conferma che si è sentita diciamo spaventata dal tono di lui”.

La blogger poi ha provocato il protagonista di Uomini e Donne e riferendosi alla foto che lo ritrae ha affermato: “Tanto io non levo un c*v*l*. La rimetto di nuovo così la smetti di farti venire le mosse a terra. Eri a cena con una donna”. L’influencer dopo aver mostrato il testuale messaggio scritto da una follower: “In realtà era a cena con quella ragazza più due ragazzi ma dopo aver mangiato i due ragazzi sono spariti e sono rimasti lui e lei. C’erano sguardi intensi e i soliti sorrisetti maliziosi di lui”, si è rivolta al cavaliere lanciandogli una frecciata: “Ma se hai già trovato che ci vai a fare in tv?”.

Ida Platano, dure parole dell’ex: “Non voglio più cercarla. Mi sono sentito un uomo cattivo”

Intanto Riccardo Guarnieri ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha speso delle dure parole nei confronti della sua ex: “Non voglio più cercarla. Mi ha anche bloccato su Whastapp”. Il protagonista del programma condotto da Maria De Filippi poi ha fatto capire che non c’è alcuna probabilità di rivederlo al fianco alla nota parrucchiera: “Il problema credo che siano le sue insicurezze che la portano a non scendere a compromessi. Con lei mi sono sentito la persona che non sono, un uomo cattivo“.