Un altro domani anticipazioni, Amparo Pinero svela: “Carmen succederà di tutto”

Anticipazioni soap spagnola di Canale5, l’attrice di Carmen svela: “Succederà di tutto”

È partita benissimo la nuova soap pomeridiana di Canale5 che nella sua prima settimana di programmazione ha ottenuto degli ascolti record e dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Un altro domani si score che se ne vedranno delle belle. Qualche anticipazione su cosa accadrà l’ha fornita anche la giovane attrice Amparo Pinero che nella soap è una delle due protagoniste, Carmen. La giovane vive nella Spagna degli anni ’50 ma deciderà di partire per la Guinea, all’epoca colonia spagnola, per ritrovare il padre e li le si aprirà un mondo completamente diverso. E l’attrice, in un’intervista concessa al settimanale TeleSette ha rivelato:

“Carmen è una ragazza di 21 anni che deciderà di partire e andare a cercare il padre. Lì però le succede di tutto e trova anche il grande amore.”

Un altro domani, Amparo Pinero ammette: “Per la prima volta ho il ruolo della protagonista”

Il titolo originale della soap di Canale5 è Dos Vidas (Due Vite) perché appunto narra le storie e le vicende di due donne che hanno vissuto in due epoche diverse, la prima è Carmen, giovane spagnola degli anni ’50 che si è trasferita in Guinea alla ricerca del padre. La seconda invece è Julia (Laura Ledesma) 30enne e nipote di Carmen in procinto di sposarsi con Sergio che capirà di vivere in una vita non sua ma seguendo le scelte della madre e del fidanzato. Le due donne lotteranno per prendere in mano le redini del loro destino. Nel cast c’è anche l’attore Iago Garcia colpito da un lutto di recente. E l’attrice Pinero, sempre durante l’intervista al settimanale suddetto, ha rivelato cosa l’è piaciuto di più di questa soap:

“Vedere il mondo attraverso di lei è stato davvero un incredibile dono perché attraverso la sua storia è come se ci collegassimo a quella dei nostri nonni e nonne. Ho imparato tanto da questo ruolo, il primo da protagonista.”

L’attrice della soap di Canale5 si racconta: “Sono determinata e con i piedi per terra”

Infine durante l’intervista Amparo Pinero ha rivelato che tipo di persona è: “Sono una ragazza con i piedi per terra e determinata sempre attenta a fare tutto con impegno e passione.” E poi ha aggiunto che sin da bambina il suo sogno è stato quello di recitare che sta cercando di raggiungere migliorandosi ogni giorno e impegnandosi tanto.