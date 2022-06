Un altro domani, il dolore di Iago Garcìa: “Se ne è andato all’improvviso…”

L’attore della soap di Canale5 fa una triste confessione: “Mio padre se ne è andato all’improvviso”

Dalle anticipazioni su Un altro domani si scopre che il suo personaggio, Ayer Ventura, sarà al centro delle trame con i suoi inganni e le sue bugie. Invece l’attore che lo impersona Iago Garcìa in questi giorni sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita a causa della morte del padre. La star spagnola, infatti, in una lunga intervista concessa a NuovoTv ha confessato il suo dolore:

“Mio padre se ne è andato all’improvviso, lo scorso 17 maggio, proprio il giorno prima del mio compleanno per un aneurisma. Non potevo mai immaginare che sarebbe successo.”

E poi ha aggiunto anche come ne celebra il ricordo: “Lo sento sempre accanto a me. E non dimentico di vivere il più possibile il presente e le cose positive che regala.”

Un altro domani anticipazioni, l’attore svela: “Ventura è un uomo di potere con pochi scrupoli”

Durante l’intervista al settimanale Iago Garcìa ha tratteggiato meglio il suo personaggio nella soap trasmessa da Canale5 spiegando che tipo è Ayer Ventura Velez de Guevara:

“È un uomo di potere con pochi scrupoli e molto ricco che vive nella Guinea degli anni ’50. È spostato con Ines Acevedo ma il suo matrimonio non è felice.”

L’attore inoltre ha aggiunto che Ventura ha un figlio, Victor, arrogante e privo del senso di responsabilità. Insomma è un personaggio particolare, molto duro e frutto del suo tempo rigido e immaturo che sembra non provare alcun tipo di sentimento.

Iago Garcìa rompe il silenzio sulla ‘sfida’ con Alex Gadea di Sei Sorelle

Iago Garcìa, prima di approdare in Un altro domani, è diventato noto in Italia per aver recitato ne Il Segreto nei panni di Olmo mentre invece Alex Gadea, famoso Tristan della stessa soap, adesso è uno dei volti protagonisti della soap di Rai1 Sei Sorelle in cui impersona Cristobal. Sulla sfida tra le due soap spagnole trasmesse quasi alla stessa ora da Canale5 e Rai1, l’attore ha rivelato: “Non penso alla competizione, sono contento per me e per lui. Nella vita siamo come fratelli siamo stati ben tre anni insieme sul set”